La tragedia al ristorante Pupi

Una tragedia nel mondo della ristorazione. “Un fulmine a ciel sereno che non ha lasciato scampo. La nostra Refka, volto sorridente del ristorante I Pupi, è stata colpita da una fatalità che l’ha strappata ai suoi familiari, agli amici e al suo lavoro”.

Con queste parole Laura Codogno, moglie dello chef stellato Tony Lo Coco, ha annunciato la tragica scomparsa di Refka Dridi, 27 anni tunisina, avvenuta a Palermo, dove la ragazza viveva. La giovane lavorava nel loro ristorante ed è stata uccisa da una tragica fatalità. La causa della sua morte sarebbe uno choc anafilattico che l’ha ridotta in coma per due giorni e che sarebbe avvenuto dopo che la ragazza aveva mangiato un piatto a base di gamberi di cui era allergica.

Una grande perdita per lo chef e la moglie, che hanno lasciato un ricordo della ragazza attraverso un lungo post pubblicato su Facebook: “Ogni parola che scriviamo pesa come un macigno dinnanzi un destino talmente beffardo che nel volgere di pochissimo tempo l’ha strappata alla vita. Rimarranno sempre nel nostro cuore il suo sorriso, la sua discreta eleganza, la sua bellezza mediterranea, la solarità dei suoi occhi, la fiducia che il suo sguardo trasmetteva, la voglia di essere brava nello svolgere la sua attività, sempre con precisione e garbo. Noi eravamo legati a lei e lei a noi. Lei continuerà a far parte della famiglia de I Pupi e noi custodiremo la sua presenza nei nostri. Grazie Refka per aver fatto un percorso della tua breve vita accanto a noi. Laura e Tony”. Refka Dridi lascia il compagno e un figlio di soli 8 mesi.

