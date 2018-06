Palermo scende in piazza per chiedere di riaprire i porti all’accoglienza. Lo fa con una manifestazione davanti l’ingresso del porto di Palermo. Un migliaio di persone con in testa il sindaco Leoluca orlando e tanti extracomunitari che vivono a Palermo. Una manifestazione che segue le parole dure usate da Orlando nei confronti del Ministro dell’interno Matteo Salvini e delle sue scelte di chiudere i portim italiani all’approdo della nave Aquarius.

Una manifestazione, quella di ieri sera, che ha diviso in due, però, la città di Palermo fra pro e contro. A sorpresa sono centinaia se non migliaia i palermitani che hanno, invece, accolto con favore la scelta di non far sbarcare la Aquarius.

Sul post relativo alla manifestazione del profilo pubblico del sindaco Orlando sono oltre 1600 i commenti e la stragrande maggioranza si dice concorde con Salvini e attacca tanto il sindaco quanto la scelta di mettere in campo questa manifestazione.

C’è chi dice al sindaco ‘Orlando accoglili a casa tua’ e chi si spinge fino alle liste di proscrizione ‘Nomi e cognomi dei presenti e un quinto dello stipendio requisito per pagare le spese dell’immigrazione! Nussuna ritorsione è solo coerenza con quello che fanno e dicono!’. inutile aggiungere che c’è anche chi scade in commenti volgari e offensivi come purtroppo spesso acacde sui social.

Una Palermo spaccata sull’immigrazione, dunque, che si scopre non più disposta ad accogliere come è stata per decenni