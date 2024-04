La manifestazione sportiva a Mondello

Limitazione della circolazione veicolare e pedonale per lo svolgimento del “Trofeo nazionale lido Filippi beach spint roving”, la competizione sportiva di canottaggio. Il Comune di Palermo, ufficio traffico e mobilità ordinaria, ha emesso l’ordinanza 409, che integra e modifica la precedente O.d 396 del 29 marzo scorso, riguardante la regolamentazione stradale del tratto di viale Regina Elena compreso tra via Andiomede e via Circe che verrà chiuso al transito veicolare e sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta.

La manifestazione sportiva è prevista per i giorni 5,6,7 aprile e coinvolgerà la zona di Mondello. Per garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza, l’accesso alla zona sopracitata verrà limitata. Nel dettaglio: la regolamentazione stradale interesserà gli orari dalle ore 7 alle ore 17 dei giorni 5,6, e 7 aprile 2024.

Le zone interessate

Viale reginale Elena, tratto compreso tra via Andiomede (esclusa) e via Circe (esclusa): istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare. Via Glauco revoca dell’inversione del senso di marcia (previsto con l’ordinanza 396).

La manifestazione: “Trofeo Filippi di beach sprint”

Il Trofeo nazionale lido Filippi beach spint roving prenderà il via con grande entusiasmo e partecipazione a Mondello durante il weekend del 6 e 7 aprile 2024. Questa manifestazione sportiva, giunta alla terza edizione, ha previsto la partecipazione di 334 atleti provenienti da diverse parti d’Italia, oltre a due rappresentative straniere dall’Austria e Ungheria.

La Canottieri Mondello, società ospitante, ha fatto registrare il maggior numero di iscritti con 49 atleti al via, seguita dal Peloro Rowing con 46 e dal Ccr Lauria con 27 e un solo atleta per Fiamme rosse, Cc irno, Sc santo Stefano, Cc saturnia, e Unione siciliana.

La novità di quest’anno è stata l’introduzione del beach sprint nel programma dei giochi olimpici di Los angeles 2028, che ha attirato anche atleti che avevano cessato l’attività o che non avevano mai praticato il canottaggio da spiaggia. Tra gli atleti di spicco presenti alla manifestazione, si segnalano Arianna Noseda della fiamme rosse, due volte campionessa mondiale assoluta di pesi leggeri nel quattro di coppia femminile, che si cimenterà per la prima volta nel beach spint nel singolo senior femminile. Serena Lo Bue, del Cn paradiso, anch’essa campionessa di pesi leggeri, parteciperà alla competizione dopo cinque anni dall’esperienza ai Mediterranean beach games di Patrasso.

Like this: Like Loading...