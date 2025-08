stabilizzazione precari consorzi e asacom torneranno in campo

Non solo la stabilizzazione dei lavoratori dei Consorzi di bonifica ma anche i fondi per le attività sociali dei comuni, il fondo Asacom. Il governo della Regione riproporrà questi due articoli usciti dalla manovra di bilancio in sede di analisi in Commissione.

Lo ha annunciato il governatore Renato Schifani a margine dell’inaugurazione del pronto soccorso dell’ospedale di Barcellona pozzo di gotto questo pomeriggio.

I provvedimenti che saranno riproposti

“Sono impegni del governo, cose necessarie e urgenti – ha detto Schifani – e se ci sarà nuovamente ostruzionismo noi insisteremo. Questo provvedimenti sono usciti dalla manovra in sede di Commissione perché mancava l’accordo fra tutte le forze politiche. Questo è avvenuto non per colpa del governo. Ma in aula mi auguro che anche le opposizioni facciano la loro parte”.

Si punta ad approvazione entro mercoledì

“Noi contiamo di riuscire a giungere ad approvazione entro mercoledì” dice Schifani che ci tiene a sottolineare come ormai le manovre che si fanno durante l’anno siano espansive.

“Con gli ultimi fondi che abbiamo aggiunto questa manovra arriva già a 400 milioni di euro che si aggiungo a quel che è stato stanziato in finanziaria”.

Pellegrino lo aveva già annunciato

Già stamattina il capogruppo di Forza Italia all’Ars, Stefano pellegrino aveva annunciato queta intenzione della maggioranza rispondendo alle preoccupazioni dei sindacati che chiedevano proprio di riproporre la stabilizzazione dei precari dei Consorzi di bonifica: “Condividiamo pienamente le preoccupazioni di sindacati e lavoratori dei consorzi di bonifica, e possiamo assicurare loro che il governo – come ribadito formalmente dal Presidente Schifani – ha l’intenzione, ovviamente condivisa da Forza Italia, di portare avanti la riforma” dice, adesso, Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Se finora non si è giunti a questo risultato, la responsabilità – come è evidente a chiunque abbia seguito il dibattito parlamentare – è delle opposizioni. Anche in queste ore hanno costretto al ritiro dell’emendamento governativo per la stabilizzazione proprio attraverso uno sterile e dannoso ostruzionismo, fine a sé stesso” polemizza Pellegrino dando una stoccata anche ai sindacati di sinistra che ora attaccano.

Norma sarà riproposta in aula

“Garantiremo ai lavoratori, riproponendo in Aula la proposta, tutte le tutele che meritano, sia per difendere i loro sacrosanti diritti e prospettive occupazionali, sia per assicurare la continuità dei servizi essenziali erogati dai consorzi”.