L’ufficio Traffico del Comune di Palermo ha emesso una ordinanza (n.772) di “limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta per lavori urgenti di manutenzione stradale con chiusura totale della carreggiata lato monte del sottopasso di via Francesco Crispi”. Il provvedimento sarà valido per il 24 giugno e comunque fino a cessato bisogno. La circolazione veicolare sarà dirottata sulla corsia laterale della bretella in direzione via Cavour e via Cala.

I lavori su via Montepellegrino

Iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale su via Montepellegrino. Per questo sono state delimitate le aree di cantiere per il singolo tratto interessato, con l’istituzione della zona rimozione in ambo i lati e chiusura al transito veicolare durante le fasi lavorative. La circolazione, dunque, è consentita durante i lavori su metà carreggiata. La durata prevista, in teoria, è di 16 giorni.

La manutenzione in città

Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale da parte del Comune sono iniziate a fine aprile da via Ernesto Basile (in entrambe le direzioni). Tra le diverse arterie stradali, nei prossimi giorni le attività proseguiranno lungo via Brasa, viale Regione Siciliana, bretella direzione Catania (primo tratto da via Pitrè a corso Calatafimi e secondo tratto da corso Calatafimi alla rotonda di via Ernesto Basile) e corso Calatafimi dalla Rocca a Porta Nuova, direzione mare.

I mancati risarcimenti

Le buche nelle strade groviera di Palermo creano disagi anche al Comune del capoluogo siciliano che perde le cause contro i cittadini che presentano il conto dopo aver subito infortuni o incidenti più o meno gravi. Sono infatti circa 500 i faldoni che giacciono all’ufficio Sinistri del quinto piano del Polo tecnico di via Ausonia 69. Ne parla un articolo del Giornale di Sicilia. Questi faldoni valgono sei milioni di euro in risarcimento. Cifra, però, che l’amministrazione comunale non sa dove prendere.