Accordo pluriennale con uno dei principali gruppi turistici

La Maratona di Palermo compie un nuovo passo nel proprio percorso di internazionalizzazione annunciando la sottoscrizione di un accordo commerciale pluriennale con Tui, tra i maggiori gruppi turistici al mondo e leader europeo nel settore dei viaggi organizzati.

La partnership nasce con l’obiettivo di potenziare la promozione della manifestazione sui mercati europei e internazionali, contribuendo a rendere Palermo una destinazione sempre più attrattiva per i runner stranieri e per i loro accompagnatori. L’intesa punta a valorizzare il legame tra sport e turismo attraverso iniziative dedicate alla promozione dell’evento, alla commercializzazione di pacchetti viaggio e all’incremento della partecipazione internazionale.

La Maratona in programma a novembre

La Maratona di Palermo, in programma il 15 novembre 2026, è già protagonista della Mediterranean marathon league, il circuito che unisce quattro importanti maratone del Mediterraneo: Palma di Maiorca, Rodi, Paphos e Palermo. La collaborazione con TUI consentirà di ampliare ulteriormente la visibilità del progetto grazie a una rete commerciale e distributiva presente in numerosi mercati internazionali.

Le dichiarazioni

«L’accordo con TUI rappresenta un passaggio importante per il futuro della Maratona di Palermo – sottolinea il direttore tecnico della manifestazione, Salvatore Gebbia –. Negli ultimi anni abbiamo investito con decisione nel percorso di internazionalizzazione dell’evento entrando nella Mediterranean marathon league. Oggi questa partnership ci consente di compiere un ulteriore salto di qualità, promuovendo Palermo attraverso uno dei principali operatori turistici mondiali e offrendo ai runner stranieri un’esperienza sempre più completa e accessibile».

Grazie alla collaborazione saranno sviluppate iniziative dedicate ai mercati esteri, con particolare attenzione ai servizi di viaggio, all’ospitalità e ai pacchetti rivolti ad atleti, accompagnatori e famiglie, contribuendo a consolidare il ruolo di Palermo quale destinazione di riferimento per il turismo sportivo nel Mediterraneo.

La Mediterranean marathon league

Continua nel frattempo il percorso di crescita della Mediterranean marathon league, che permette ai partecipanti di vivere un’esperienza internazionale attraverso quattro eventi accomunati da qualità organizzativa e dalla cornice unica del Mediterraneo. Le maratone del circuito sono: Palma marathon mallorca – 18 ottobre 2026, la Maratona di Palermo – 15 novembre 2026, la Cyprus Marathon di Paphos – 27/28 febbraio 2027 e Rhodes Marathon – 18 aprile 2027. I partecipanti che completeranno tutte le maratone del circuito potranno ottenere la Grand slam medal, speciale riconoscimento dedicato a chi porterà a termine tutte le tappe della League, indipendentemente dalla distanza scelta o dall’anno di partecipazione.

L’impegno verso i runner italiani e stranieri

La mission del comitato organizzatore è quella di continuare a investire nel miglioramento dei servizi dedicati ai runner italiani e stranieri, con particolare attenzione all’accoglienza internazionale, all’assistenza multilingue, alle soluzioni integrate di viaggio e soggiorno e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed enogastronomico della città. L’obiettivo condiviso con Tui è rendere la Maratona di Palermo non soltanto un grande evento sportivo, ma un’esperienza di viaggio capace di promuovere Palermo e la Sicilia nel mondo.