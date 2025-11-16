Era da poco arrivato dopo il traguardo. Stava scherzando poi d’un tratto si è accasciato colto da malore. Un maratoneta è stato portato in ospedale in codice rosso. Si trova ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Civico. La prognosi è riservata. Le sue condizioni sono gravi.

Il dato sportivo

Sul fronte prettamente sportivo a vincere, come da pronostico è stato Martin Cheruiyot, già vincitore della Maratona di Bologna, l’atleta, classe 1986, ha chiuso la sua gara in 2h20’16. Secondo posto per il connazionale Peter Kewmoi Ndorobo in 2h21’54. Terzo e primo degli italiani il pantesco Dario Pietro Ferrante (Universitas Palermo) in 2h35’44, attuale campione italiano della 100 km.

Dario Pietro Ferrante: “Felice per il risultato di oggi, ero partito per fare un allenamento, poi strada facendo ho aumentato l’intensità, grazie anche al pubblico che mi ha supportato lungo il percorso. Palermo è la mia città e non potevo deluderla. Adesso l’obiettivo è il personal best in maratona, correrò a dicembre la Maratona di Catania, l’obiettivo per questo fine di anno è questo”.

La maratona al femminile

La maratona al femminile ha un sapore tutto italiano, a vincere è stata la veneta Eleonora Zecchinato (Atletico Sala) gara volitiva la sua e tempo di tutto rispetto 3’01’43. Al secondo posto, per lunghi tratti al fianco della battistrada, Giada Allasia (Team Fisiosport) in 3h’04’48. Terza a chiusura del podio la lituana Patkauskiene Salne (Runcard) in 3h13’59.

Felice, raggiante la veneta Zecchinato che si è migliorata addirittura di quasi 30 minuti, il suo precedente best time lo aveva centrato alla Maratona di Firenze: “non immaginavo di andare così forte, oggi ho corso la mia terza maratona, mi sentivo bene, bellissimo il percorso e tanta gente a fare il tifo. Maratona di Palermo nel cuore”.

La mezza

Nella mezza maratona successo, il quarto in questa manifestazione, per l’atleta del mali Soumaila Diakite (Universitas Palermo) in 1h06’29. Al femminile successo iberico con Cristina Garcia Conde (ASD Atletica Palermo) in 1h23’28.

Hanno concluso la mezza maratona anche Vito Massimo Catania che ha spinto la carrozzina di Giusi la Loggia e Lirio Di Gregorio spinto da Pippo Di Martino. Due arrivi tra emozioni ed inclusione.

Al traguardo anche le Pink Ambassador della Fondazione Veronesi, una onda rosa che ha invaso “pacificamente” Palermo, poco meno di 200 le atlete al traguardo tra colore e resilienza nella loro gara.

Le staffette

Nelle staffette successo della Beverly Inps (Di Bella, Bourdon, Pace e Romeo) tra gli uomini in 2h34’28. Per la mista successo della Sicilia Running Team 1 (Brancato, Immesi, Di Salvo, Rizzo) in 2h42’44. La staffetta tutta femminile è stata appannaggio delle Pink Panters Trinacria (Giangreco, Sorvillo, Mastellone, Zisa) in 3h20’17.