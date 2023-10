Il parroco della chiesa di San Giuseppe Cafasso don Massimiliano Turturici e l’ospedale dei Bambini hanno organizzato ieri sera una marcia per la pace contro tutte le guerre.

Il corteo a cui hanno preso parte i bambini che frequentano il catechismo, i loro genitori e con quanti liberamente hanno voluto partecipare alla marcia, è partito dall’ospedale dei Bambini per raggiungere la chiesa di San Giuseppe dove è stato mostrato un video contro la guerra dove sono state raccolte le testimonianze dei piccoli degenti. Il video è stato realizzato dagli alunni degenti in ospedale dell’istituto comprensivo Lombardo Radice insieme ai loro insegnanti,

“Ogni ragazzo del mondo merita un posto sicuro – dice Andrea – e qualcuno che si prenda cura di lui. Ogni ragazzo del mondo ha diritto di vivere nella serenità e nella pace. Ai potenti del mondo urliamo che non tutto si risolve con la guerra. L’amore e la fratellanza sono la medicina più efficace per curare e far diventare il nostro mondo migliore”.

Il corteo poi si è diretto nella cattedrale di Palermo. Qui gli alunni hanno pregato per la pace nel mondo contro tutti i conflitti che tanta ansia stanno provocando tra le popolazioni della Terra.