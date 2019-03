Eliminato al terzo turno

Termina male per Marco Cecchinato la tre mesi in giro per il mondo con una sconfitta al torneo di Miami, secondo Masters 1000 del 2019 che si disputa da quest’anno sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium in Florida. Insieme al tennista palermitano escono di scena tutti gli azzurri. Cecchinato è uscito di scena al terzo turno.

Il 26enne palermitano, numero 16 del ranking mondiale, è stato confitto per 6-4 6-4 dal belga David Goffin, numero 20 Atp.

Per il 28enne di Rocourt si è trattato del terzo successo in quattro sfide. Sempre per il terzo turno, domenica era stato eliminato Fabio Fognini, numero 17 del mondo, battuto per 6-4 6-4 dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 25 Atp e 22esima testa di serie.

Il tennista siciliano torna quindi a casa dopo aver giocato in Australia, la Davis in India, e dopo la tournée in Sudamerica che gli ha portato il trionfo di Buenos Aires e un mese negli USA.