“Nun te preoccupà guagliò c’è sta o mare fuori!” L’hanno cantata a migliaia oggi pomeriggio al parco commerciale Centro Sicilia salutando due dei protagonisti della fiction Rai campione d’ascolti: Giovanna Sannino e Alessandro Orrei alias ‘Carmela e Mimmo’ di Marefuori.

I protagonisti della fiction attesi non hanno deluso

Le aspettative dell’attesa sono state ampiamente mantenute, così per assistere alla ‘prima’ siciliana del cast della serie ambientata nel carcere minorile di Napoli, in tanti si sono dati appuntamento a Misterbianco, giungendo anche da territori lontani dalla provincia di Catania. Famiglie al completo, ragazzi, anziani, coppie o single sono stati la testimonianza evidente dell’incredibile successo di Marefuori che per stagioni ha tenuto incollati davanti alla tv milioni di italiani.

Il calore del pubblico avvertito dai protagonisti

Dal canto loro, Alessandro – alla sua prima visita in assoluto nell’Isola – e Giovanna hanno avvertito tutto il calore del pubblico di Centro Sicilia: “Siamo le stesse persone di prima, solo che adesso ci riconoscono, lo capiamo dai bisbigli e dagli sguardi della gente che ci sorride”, hanno ammesso i due giovani attori nel corso del talk in cui si sono raccontati, parlando anche dei personaggi che stanno tuttora interpretando nella fiction.

Il grande abbraccio del pubblico ricambiato dai ‘ragazzi’

E la grande semplicità dei ragazzi di Marefuori si palesa tutta nell’abbraccio che ricambiano al loro pubblico. Per quasi due ore, infatti, si sono intrattenuti con chi ha raggiunto il parco commerciale: per tutti un selfie e soprattutto delle raccomandazioni, specie a più giovani, a non ricalcare nella vita reale ciò che loro interpretano nella finzione, pur esaltando lo spirito educativo della serie che anche per questa ragione ha riscosso un grandissimo successo.

Fra poco si torna sul set a girare

Per Alessandro Orrei e Giovanna Sannino si tratta di una delle ultime uscite prima del ritorno sul set in vista della quarta stagione.