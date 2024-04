Una piantagione di marijuana è stata scoperta dagli agenti di polizia in un casolare allo Zen. Nel magazzino sono stati trovati sistemi di irrigazione, aerazione e illuminazione allacciati abusivamente alla rete elettrica. I poliziotti hanno denunciato tre persone dopo aver rinvenuto circa trecento piante di cannabis in via Ludovico Bianchini.

L’impianto di coltivazione

Al momento della perquisizione gli agenti del commissariato San Lorenzo e della squadra mobile hanno trovato due giovani nel casolare dove erano stati realizzati tutti gli impianti necessari per garantire la crescita delle piante, coltivate singolarmente nei vasi e tutte di altezze diverse. I due di 28 e 22 anni sono stati bloccati e identificati.

Denunciato il proprietario

Le successive indagini hanno portato all’identificazione del proprietario dell’immobile trasformato in serra, un uomo di 75 anni anche lui denunciato a piede libero come gli altri per il reato di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica. Gli agenti di polizia hanno sequestrato e portato via con un camion tutto il materiale rinvenuto che sarà distrutto.

Droga a Ciaculli

A Ciaculli, i militari della compagnia di Piazza Verdi nel corso di una perquisizione in casa di un 32enne, hanno trovato una piantagione con 25 piante di cannabis e quasi 10 chili di marijuana già essiccata e pronta per la vendita. La coltivazione, corredata di lampade e di un sistema di aereazione ed irrigazione era abusivamente collegata alla rete elettrica. Per il giovane è scattato l’arresto per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato di corrente elettrica.

Hashish e crack

Nei pressi della stazione centrale, con l’intervento di un’unità cinofila del Nucleo di Palermo Villagrazia, i carabinieri hanno arrestato un 22enne palermitano trovato in possesso di oltre 50 grammi di hashish. In un sottoscala del condominio sono stati recuperati oltre 5 chili di droga. Un altro 22enne palermitano, allo “Sperone”, è stato arrestato perché trovato di notte per strada con numerose dosi di crack, cocaina e hashish oltre a circa 160 euro in banconote di piccolo taglio.

