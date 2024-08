Avevano scelto Bergamo per trascorrere qualche giornata in serenità. Alla partenza, però, il volo Ryanair Palermo Bergamo ha portato un ritardo di oltre otto ore, cambiando tutti i piani previsti in precedenza per una coppia di Palermo.

Anziché atterrare alle 17:55, come previsto, il volo è giunto all’aeroporto di Milano Malpensa solamente in nottata e precisamente alle 01:44 dell’indomani. Un ritardo di oltre otto ore per i due abitanti di Palermo, avvenuto il 5 ottobre scorso, che ha portato non pochi disagi a loro e ad altri passeggeri del volo. Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Palermo, che, pochi giorni fa, ha condannato Ryanair al pagamento di 500 euro nei confronti della coppia.

“Il Giudice di Pace di Palermo – commentano da ItaliaRimborso, che ha fornito supporto ai passeggeri aerei – ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo. Oltre le tre ore di ritardo, infatti, i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse”.

Il volo in ritardo tra Verona e Catania

Disavventura poco piacevole per i passeggeri del volo Ryanair FR5018 da Verona a Catania, costretti ad affrontare un ritardo di oltre sei ore rispetto all’orario previsto di atterraggio. Il volo, che doveva partire alle 13:25, ha invece toccato terra a Catania alle 21:10, ben oltre quindi il previsto. Questo ritardo sostanziale ha causato disagi significativi ai passeggeri, influenzando i loro piani e creando incertezza riguardo alle loro destinazioni finali.

Secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, specializzata nell’assistere i passeggeri a ottenere compensazioni per voli ritardati o cancellati, ai passeggeri di questo volo Ryanair spetterà una compensazione pecuniaria di 250 euro, in base al Regolamento Europeo 261/2004. Questo regolamento stabilisce i diritti dei passeggeri in caso di ritardo, cancellazione o negato imbarco sui voli, garantendo loro determinati diritti e protezioni. La compensazione di 250 euro è prevista per i voli che subiscono ritardi superiori a tre ore e che soddisfano determinati criteri stabiliti dal regolamento. In questo caso specifico, il ritardo di oltre sei ore rispetto all’orario previsto di atterraggio è chiaramente sufficiente per garantire ai passeggeri il diritto a tale compensazione.

