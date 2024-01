Il debutto giorno 14 gennaio al Teatro Massimo

Per la prima volta è una donna a dirigere l’orchestra del Teatro Massimo. Marta Pasquini, un talento tutto siciliano che debutterà domenica 14 alle ore 18 nel Foyer di uno dei teatri lirici più belli d’Italia. Il concerto, su musiche di Mozart e Haydn, ha in programma: Ouverture da Così fan tutte di Wolfgang Amadeur Mozart, sinfonia numero 104 Salomon di Joseph Haydn e sinfonia numero 36 Linz K 425 di Wolfgang Amadeus Mozart. “Dirigere l’orchestra del Teatro Massimo è per me un grande onore” – afferma Marta Pasquini – salire sul podio del teatro della tua città è gioia pura -.

Tappe professionali

Ammessa a nove anni al Conservatorio di musica di Palermo Vincenzo Bellini, oggi Alessandro Scarlatti, nella classe di violino del Maestro Giuseppe Reina, Marta Pasquini si diploma con il massimo dei voti all’età di diciotto anni. Studia e si perfeziona con grandi Maestri della musica come Zachar Bron e Isaac Stern. Apprezzata, in Italia e all’estero per le sue esibizioni da solista, nel 2012 arricchisce il suo curriculum con la laurea in Direzione d’Orchestra conseguita al Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano con il Maestro Vittorio Parisi.

La biografia

Ha tenuto concerti in Italia, Russia, Spagna con l’Orchestra della Radio Televisione di Mosca, con l’Orchestra da Camera Vivaldi di Mosca e si esibisce in occasione della consegna del premio “Una vita per la Musica” al Teatro Bellini di Catania. Ha suonato al centro Borsellino di Palermo alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro, alle manifestazioni di apertura e chiusura delle “Universiadi” negli studi di Palermo e Catania interpretando Thais di Julius Massenet e La Mattinata di Leoncavallo in una trascrizione per violino solo trascritta da lei, in duo con clavicembalo (Bach, Mozart, Telemann), con pianoforte (Brahms, Strauss, Mozart..) con chitarra anche con delle originali trascrizioni di Astor Piazzolla appositamente dedicate da Federico Mantovani ai due interpreti. Ha suonato inoltre, il concerto n.2 op. 63 di Sergei Prokofiev con l’orchestra sinfonica siciliana nella stagione concertistica 2000/2001.

Collaborazioni internazionali

Ha aperto lo spettacolo di Ray Charles al Teatro Smeraldo di Milano, lo spettacolo di Dionne Warwirk al Teatro di Villa Castelnuovo a Palermo ed anche lo spettacolo di Antonio Marquez al Teatro Metropolitan di Catania. Si è esibita, a Toronto in occasione del premio ‘l’Italia nel mondo nel 2001, e al Teatro Greco di Taormina, in occasione del Festival Internazionale Taormina Arte, nel 2004, con grande successo di critica e di pubblico.

Like this: Like Loading...