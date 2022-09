La candidata del Pd a Talk Sicilia

Creare imprese competitive in Sicilia è possibile. Non è uno slogan elettorale, quello di Cettina Martorana, candidata indipendente del Pd all’Ars nel collegio di Palermo.

Non è uno slogan elettorale, perchè Martorana racconta una storia vera, cita degli esempi. Già assessore alle attività produttiva dell’ultima giunta comunale guidata da Leoluca Orlando, Martorana ha assistito al nascere di nuove società, compagnie definibili come start up che puntando sull’innovazione hanno creato decine e decine di posti di lavoro. Puntando sui giovani. Dall’esperienza sul campo poi, e dal confronto con analisti di livello internazionale che parlano di Palermo in termini positivi (Martorana cita Philip Kotler, il guru del marketing managment moderno), si scopre che una nuova strategia per creare sviluppo e occupazione è possibile.