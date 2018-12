Domani alle 11

Domani alle 11.00 Massimo Kids alla Palazzina Cinese: concerto delle formazioni Kids del Teatro Massimo alla Palazzina Cinese (via Duca degli Abruzzi, 1). Per il concerto, realizzato in collaborazione con la Soprintendenza dei Beni Culturali della Regione Siciliana, alle 11.00 nel Salone dei ricevimenti il Coro di voci bianche e la Cantoria del Teatro Massimo saranno diretti da Salvatore Punturo, mentre nella seconda parte del concerto nel Salone da ballo suoneranno prima il Quartetto d’archi e poi il Quintetto d’ottoni della Massimo Kids Orchestra.