L’iniziativa della Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, apre le porte a tre fra le principali istituzioni musicali dell’isola che per la prima volta fanno rete e propongono una serie di concerti a ingresso gratuito in programma a Palermo e a Catania dal 26 al 31 dicembre. Concerti pensati per coinvolgere e ospitare una vasta platea di appassionati di musica, giovani e famiglie, ma anche turisti, che avranno l’opportunità di ammirare i grandi teatri dell’isola. Sarà l’occasione per ascoltare i più bei classici natalizi, dal repertorio gospel a quello tradizionale italiano e internazionale, che impegneranno anche le formazioni giovanili del Teatro Massimo, sempre più protagoniste nella diffusione e conoscenza della musica.

Amata, “Iniziativa concretizza virtuosa collaborazione

“Un’iniziativa che grazie agli impulsi dell’Assessorato che ho l’onore di guidare – dice Elvira Amata, Assessore Regionale Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana – concretizza una fattiva e virtuosa collaborazione capace di creare una sinergia condivisa fra tutte le Fondazioni lirico sinfoniche e i Teatri che concorrono quotidianamente a rafforzare l’offerta turistica nel suo complesso. Sono orgogliosa di sostenere le nostre eccellenze, come la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Vincenzo Bellini di Catania e la Fondazione Orchestra Sinfonica di Palermo”.

Al Politeama il Gospel Kaylah & The Bronx Black Keys

Imperdibile il primo degli appuntamenti proposto dalla Fondazione Orchestra Sinfonica al Politeama Garibaldi di Palermo. Il 26 dicembre 2023 alle 18.30 è in programma il concerto di musica gospel della cantante afro-americana Kaylah & The Bronx Black Keys, una coinvolgente formazione vocale e strumentale della comunità afro-americana di New York, guidata da Kaylah Harvey, già vincitrice di prestigiosi riconoscimenti come una delle migliori nuove formazioni Gospel degli Stati Uniti.

Nata e cresciuta nel Bronx, propone uno spettacolo che alterna tradizione e modernità, caratterizzato da una intensa comunicazione corporea e dal tempo upbeat accompagnato dal battito di mani e canti, un’autentica colonna sonora delle nuove tendenze del Gospel. Il vasto repertorio di Kaylah Harvey & BBK comprende brani celeberrimi, quali Bless the Lord, Ride on King Jesus, Come on and bless the Lord with me, Joyful Joyful, Total praise, Everything, Every praise, Let it rise, Oh happy Day, I need you to survive, I don’t know what you come to do. Per l’occasione Kaylah Harvey e i suoi BBK saranno affiancati dal quartetto d’archi M-String con un connubio fra cultura afro-americana e classicità. Con il Quartetto d’archi il programma si arricchisce con cover e classici come Stand by me, Hallelujah, I will follow him, Lean on me, Ave Maria, Amazing grace.

Al Massimo la Cantoria

Le porte di uno dei teatri più belli al mondo, il Teatro Massimo di Palermo, si apriranno a ingresso gratuito per il secondo appuntamento in programma il 27 dicembre 2023 alle 19.30, con le giovani interpreti della Cantoria, la formidabile formazione corale giovanile della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, guidata dai maestri Salvatore Punturo e Giuseppe Ricotta. Il concerto prende le mosse dalla sublime Aria sulla quarta corda, della Suite n.3 in Re Maggiore di Johann Sebastian Bach, conosciutissima in Italia come sigla di Quark, e prosegue con un programma composto da linguaggi, stili e tradizioni di variegata provenienza musicale.

Tra questi Bring Me Little Water Sylvie il canto di lavoro di Leadbelly, tra gli esponenti più importanti della musica blues americana, con una parte di body percussions. Lo struggente Hallelujah di Leonard Cohen e l’Happy Xmas di John Lennon. In programma anche Love fail, o L’amore perduto, l’esecuzione per voci del capolavoro di David Lang, uno dei compositori americani più apprezzati ed esibiti di oggi con una meditazione sull’eternità dell’amore e testi da Tristano e Isotta. E il concerto Contemporary Mass n. 1 Anima Mundi del pianista, saxofonista e compositore Giuseppe Ricotta. Direttore e pianoforte Giuseppe Ricotta; alla Batteria Sergio Calì; Basso Dario Ammirata.

La classica al Massimo Bellini

Il 30 dicembre alle 20.30 è la volta del Teatro Massimo Bellini di Catania, con un ricco programma di musiche di Georges Bizet, Pëtr Il’ič Čajkovskij, Johann Strauss figlio, Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini, che impegnerà l’Orchestra del Teatro diretta dal Maestro Fabrizio Maria Carminati, direttore artistico del teatro catanese. Ad aprire il concerto le melodie della suite di un caposaldo del repertorio lirico di tutti i tempi come Carmen, l’opera di Georges Bizet del 1875 e del valzer tratto dall’Evgenij Onegin di Pëtr Il’ič Čajkovskij. A seguire il brio e la leggerezza della festa del Principe Orlofsky, con un altro valzer, quello de Il Pipistrello di Johann Strauss jr, tra i capolavori del teatro musicale di tutti i tempi. E a seguire l’incalzante Sinfonia da Don Pasquale, l’opera buffa di Gaetano Donizetti e la notissima Sinfonia dal Guglielmo Tell di Gioachino Rossini, ultima opera del compositore pesarese. Chiude il concerto la Suite dal balletto Lo schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij.