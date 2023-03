LE INDAGINI

I carabinieri e la polizia sono intervenuti in piazza Alcide De Gasperi a Termini Imerese dove qualcuno la scorsa notte ha lanciato un grosso masso contro la vetrata di un tabacchi.

Le forze dell’ordine insieme al proprietario hanno cercato di verificare se i ladri siano riusciti a portare via qualcosa. A lanciare l’allarme erano stati alcuni passanti che hanno visto la vetrina in frantumi. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Il ritorno della banda spaccavetrine

Nuovo colpo della banda spaccavetrine a Palermo. Qualcuno la scorsa notte è entrato in un bar che si trova proprio di fronte all’ingresso dell’ospedale Civico di Palermo.

È stata danneggiata la vetrata d’ingresso e i ladri hanno preso soldi e sigarette che si trovavano dentro l’esercizio commerciale. Il bottino è da quantificare. Le indagini sono condotte dalla polizia. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza per risalire agli autori. A lanciare l’allarme i titolari che hanno chiamato al numero unico di emergenza.

Il precedente

Nuovo colpo dunque della banda spaccavetrine a Palermo. Qualche giorno fa erano stati rubati contanti, sigarette e gratta e vinci al Maxi bar in viale Regione Siciliana via Maria Santissima Mediatrice.

Il colpo

Dopo aver preso a mazzate la porta d’ingresso sono entrati e hanno portato via soldi e merce per un totale di circa 3 mila euro. Sull’episodio indaga la polizia. A lanciare l’allarme è stato un automobilista che, passando davanti al bar intorno alle 2, ha notato la vetrina in frantumi. Sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno constatato il danneggiamento e il furto. Grande sconforto per il titolare dell’attività che dovrà fare l’inventario per verificare l’esatto ammontare della refurtiva.

“Siamo ancora un po’ sotto choc. Tra l’altro è il secondo episodio nel giro di due mesi”, si limitano a commentare i gestori del bar. Gli investigatori hanno acquisito le immagini riprese dall’impianto di sicurezza che avrebbe inquadrato l’irruzione dei ladri – due stando all’analisi dei video – che poi si sarebbero allontanati a bordo di un’auto. Eseguiti anche i rilievi all’interno dell’attività.

