Giro fra le strade del centro. A fare da Cicerone l'assessore Maurizio Carta

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questo pomeriggio a Palermo il presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, e il Re di Spagna Filippo VI. I capi di Stato esteri sono in vista nel capoluogo siciliano per partecipare al simposio COTEC, previsto martedì 27 giugno al Teatro Massimo. Contesto nel quale sarà chiamato ad intervenire anche il commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni. Un tour iniziato alla Cattedrale e che ha visto un momento importante ai Quattro Canti. I leader, scortati da un folto gruppo di uomini di sicurezza, sono stati accolti da fotografi e da alcuni curiosi, che hanno applaudito il presidente della Repubblica italiano durante il suo passaggio. Grande l’attenzione da parte delle forze dell’ordine con tutte le vie d’accesso laterali al Cassaro sorvegliate su entrambi i lati.

La visita a Palermo, tappe ai Quattro Canti e alla Cattedrale











Un tour nel quale il Capo di Stato italiano è stato affiancato dal gota della politica siciliana e cittadina: presenti, al fianco del presidente della Repubblica, sia il governatore Renato Schifani che il sindaco Roberto Lagalla. A fare da ‘Cicerone’ durante la visita istituzionale è stato l’assessore con delega al Centro Storico Maurizio Carta, coadiuvato dalla soprintendente ai Beni Culturali Selima Giuliano. Un tour iniziato intorno alle 17.30 alla Cattedrale di Palermo, dove i leader di stato esteri sono stati ricevuti dall’arcivescovo Corrado Lorefice. I capi di stato hanno poi proseguito sul Cassaro, raggiungendo piazza Bologni e i Quattro Canti. Luoghi in cui ci sono le statue dei monarchi spagnoli Carlo V, Filippo II, Filippo III e Filippo IV. Il giro nel cuore del centro storico è proseguito in piazza Pretoria, sede del Comune, per poi spostarsi verso le chiese di San Cataldo, della Martorana e di Santa Caterina d’Alessandria. Nelle prossime ore, i leader visiteranno Palazzo Steri, sede istituzionale dell’Università, la chiesta di Santa Maria degli Angeli (La Gancia) e Palazzo Abatellis, dove sarà possibile ammirare il “Ritratto di Eleonora d’Aragona” di Francesco Laurana, “L’Annunciata” di Antonello da Messina e, da ultimo, il “Trionfo della Morte”. Il giro in città si concluderà con la cena di gala prevista a Villa Pajno, alla presenza del Capo di Stato Italiano e del governatore siciliano.