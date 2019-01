Il figlio di Matteo Renzi, Francesco, è un attaccante dell’Udinese primavera. Il giovane ragazzo ha avuto dal tecnido Davide Nicola la possibilità di giocare con la prima squadra, contro una formazione locale di Promozione. Per l’esattezza la Pro Fagagna.

Renzi jr ha saputo sfruttare al massimo la chance offerta da Nicola siglando il gol del 12 – 1. Il figlio dell’ex premier ha poi postato sul proprio profilo il video con tanto di esultanza. Potrà essere fiero e orgoglioso il papà, che politicamente parlando al momento non se la vede tanto bene. Francesco Renzi comunque difficilmente esordirà ufficialmente in campionato. Non a breve comunque. Anche perchè l’Udinese ha già in rosa Lasagna e ha acquistato anche Okaka in quel ruolo.

Un episodio veramente raro. I figli di ex giocatori sono roba altamente comune, ma quello della famiglia Renzi è un episodio a dir poco sporadico. Per la cronaca il match è poi terminato 12 – 1 per i bianconeri friulani contro gli avversari che sono primi nel loro girone di Promozione.