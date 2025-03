Matteo Renzi sbarca in Sicilia. Lo ha fratto più volte quando era presidente del Consiglio ma lo ha fatto anche dopo da leader di Italia Viva.

Questa volta il tour della Sicilia di Matteo Renzi nasce per presentare il suo nuovo libro “L’Influencer”, edito da Piemme e per visitare realtà significative dell’Isola ma c’è da commettere sul fatto che intorno al libro ci saranno incontri politici come sempre è avvenuto nelle sue presentazioni.

Le tappe di Renzi in Sicilia

La prima tappa avrà un focus sulla cultura ed è prevista ad Agrigento oggi alle 11.30, presso Casa Diodoros in via Via Giuseppe La Loggia. Inevitabilmente si parlerà del flop, fino ad ora, della capitale della Cultura 2025 anche alla luce delle ultime dimissioni del direttore della Fondazione Roberto Albergoni e della rinnovata fiducia di Schifani nella presidente, il prefetto Maria Teresa Cucinotta

La seconda tappa sarà incentrata sul tema della sanità e sarà a Mazara del Vallo con appuntamento alle 14:30, in Via B. Salemi, 175, presso l’ospedale cittadino. Non è un caso che il focus sanità avvenga proprio nella città da cui è partita la vicenda dei ritardi degli esami istologici denunciati da una insegnante di Mazara e poi esplosa a livello nazionale.

Per l’ agroalimentare sarà poi a Marsala alle ore 15:30 per una visita presso le Cantine Fina – c/da bausa snc. In questi giorni proprio a Marsala sono in corso anche le proteste degli agricoltori in difficoltà per la carenza idrica e per l’insufficiente apporto delle dighe del territorio che mostrano evidenti difficoltà infrastrutturali.

Infine presenterà il suo libro a Palermo alle 18 nei locali del Mondadori Bookstore, Via San Lorenzo 288.

Il tour continuerà sabato 29 quando Renzi sarà a Messina, dove presenterà di nuovo il libro l’Influencer nei locali della Libreria La Gilda dei Narratori – via Ettore Lombardo Pellegrino 23.

Si sposterà infine a Catania per un pranzo.