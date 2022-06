si comincia il 22 giugno con la prima prova scritta

Sempre più vicine le date per l’avvio degli esami di Stato per il corrente anno scolastico 2021/22 (via l’obbligo di mascherina, in queste ore, che resta fortemente raccomandata): ha già avuto il via la campagna social del Ministero dell’Istruzione che si ripropone di accompagnare i maturandi verso la prova finale.

Il ministro ai maturandi: “Valorizzare conoscenze ed esperienze”

“Gli Esami – ha sottolineato il Ministro – sono un momento di passaggio e vanno vissuti con entusiasmo. Quando sarete grandi li ricorderete con molto affetto. Questo sarà il momento in cui potrete valorizzare le vostre conoscenze e le vostre esperienze. Abbiate fiducia in voi”.

La prima prova scritta il 22 giugno

La sessione d’esame, per la scuola secondaria di secondo grado, avrà inizio mercoledì 22 giugno 2022 alle 8.30, con la prima prova scritta di italiano, predisposta su base nazionale. Agli studenti saranno proposte sette tracce con diverse tipologie.

La seconda prova predisposta dai singoli istituti

L’indomani si proseguirà con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo (nell’ordinanza ministeriale, tra le altre, figurano Lingua e cultura latina per il Liceo classico, Matematica per lo Scientifico, Economia aziendale per l’Istituto Tecnico, Settore economico, Indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”).

Quest’anno la prova sarà predisposta dai singoli istituti, così da poter tenere in debita considerazione i contenuti effettivamente svolti dai candidati durante l’anno scolastico, in considerazione delle note vicissitudini legate all’emergenza Covid.

In particolare, entro il prossimo 22 giugno, i docenti che insegnano la disciplina oggetto della seconda prova scritta, e che fanno parte delle Commissioni d’esame di ciascuna scuola, dovranno elaborare tre proposte di tracce tra cui sarà sorteggiata, il giorno della prova, quella che sarà svolta da tutte le classi coinvolte.

La prova orale

Seguirà quindi il colloquio in cui dimostrare “di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e di aver maturato le competenze di Educazione civica” analizzando successivamente, “con una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento”.

Le sessioni suppletive

Per i maturandi che fossero impossibilitati a partecipare in presenza alle prove d’esame, sono state stabilite delle sessioni suppletive (6 e 7 luglio), con l’avvertenza di presentare “documentazione probante” tale ragione ostativa. Analoga previsione per gli orali (in caso di positività al Covid, in cui è prevista la possibilità della videoconferenza per gli esaminandi che non possono lasciare il proprio domicilio, condizione che andrà, comunque, parimenti documentata).

I dati sui maturandi della Sicilia

Secondo il report dell’USR Sicilia, sono 49.007 i candidati alla Maturità 2022 e 1.293 il numero delle Commissioni d’esame. Nel totale dei candidati, con una flessione complessiva dell’1,79% rispetto alla scorsa sessione d’esame, 5.147 sono per la precisione i maturandi provenienti da scuole paritarie. Nella distribuzione complessiva dei candidati, quasi la metà proviene dai Licei con il 49% (prevalgono i candidati dello Scientifico), seguono gli istituti tecnici (32%) e professionali (19%).

Per la secondaria di primo grado esami entro il 30 giugno

Per la cronaca, le prove d’esame per gli alunni della scuola secondaria di primo grado (ciclo medio d’istruzione) si svolgeranno, invece, nel periodo compreso fra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022.

Il racconto della Maturità di quest’anno sarà reso possibile anche attraverso la voce delle studentesse e degli studenti con gli hashtag #Mimaturo #Esamidistato2022 #Maturità2022.