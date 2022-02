Maurizio Zamparini da oggi entra nella storia della nostra città. Gli schizzi di fango delle vicende giudiziarie vanno in archivio. È stato il presidente del grande Palermo tornato in serie A dopo decenni di cadetteria. Come lui, nella storia pallonara di Palermo, spiccano soltanto Renzo Barbera e Raimondo Lanza di Trabia.

Zamparini ha regalato alla città il sogno di una grandeur calcistica che ha portato le aquile rosanero a sfiorare il paradiso della Champions League. Campioni da tutto il mondo hanno indossato, grazie al talento di Zamparini, la maglia rosanero. Da un mese combatteva in ospedale contro un male terribile. Ma il suo animo era straziato per la morte del figlio, risalente a pochi mesi fa. Ci mancherà il presidente, con il suo carattere burbero e la sua incredibile capacità di bruciare allenatori come fiammiferi.