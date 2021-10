E’ stato trovato morto a Londra Armando Zamparini, 23 anni, figlio dell’imprenditore Maurizio che per anni è stato al capo del Palermo Calcio che ha portato i rosanero in serie A e in Europa.

Non si conoscono ancora le cause della morte. Sono in corso indagini da parte della polizia londinese.

È morto in circostanze ancora da accertare, a Londra, Armando Zamparini, figlio ventitreenne dell’ex patron del Palermo calcio Maurizio Zamparini e della sua compagna Laura Giordani. Armando Zamparini era in Inghilterra per ragioni di studio e ieri mattina è stato trovato privo di vita nella sua camera d’albergo.

I genitori sono in viaggio per l’Inghilterra per raggiungere il figlio. Armando è l’ultimo nato a casa Zamparini, l’unico figlio del secondo matrimonio.

Durante la gestione Zamparini della squadra di calcio del Palermo capitava spesso che Armandino, come lo chiamavano in città, si intrattenesse in campo a giocare con i calciatori rosanero a fine allenamento.

Il cuore del presidente Zamparini è sempre rimasto a Palermo. E recentemente lo ha detto anche lui che segue le sorti per Palermo.

l Palermo? Lo seguo sempre, ma mi dispiace. Ha bisogno di un investitore di grande livello, è una città difficile, da friulano al Sud c’entravo poco e sono stato cacciato in malo modo, ma non recrimino niente”. A parlare è Maurizio Zamparini, intervenuto oggi a Radio Sportiva. L’ex presidente rosanero, lontano dal Palermo e dal calcio dal 2019, aveva rotto il silenzio affrontando diversi temi. Passato, presente e futuro.

“Sono stato in questo mondo per 32 anni – ha detto Zamparini -. Mi manca molto l’emozione delle partite, ma c’è anche tanta tensione e sono contento di averla persa. La domenica non ero più io, il fisico ne risentiva. Il calcio non è un investimento, è passione e ha funzione sociale, per gioia e spettacolo che dai alla gente. Il tuo stipendio non è in soldi ma in visibilità, siamo un po’ primedonne”.