La tragedia ha scosso la famiglia dell’ex patron del Palermo Calcio Maurizio Zamparini. Per tanti palermitani resta sempre il presidente che ha fatto vivere stagioni epiche alla squadra rosanero.

Così la morte del giovane figlio che in tanti vedevano in campo durante gli allenamenti ha scosso tanti tifosi.

Sulla morte del giovane figlio Armando Zamparini, è ancora fitto il giallo. Il giovane figlio di Maurizio Zamparini e della sua compagna Laura Giordani è stato trovato senza vita a Londra.

Il ragazzo si trovava in Inghilterra per ragioni di studio e ieri mattina è stato trovato privo di vita nella sua camera d’albergo, ma le cause del decesso sono ancora avvolte nel mistero. La polizia britannica ha avviato le indagini sulla morte del ragazzo, mentre la notizia scuote il mondo dello sport a livello nazionale.

I genitori sono in viaggio per Londra

Intanto i genitori sono in viaggio per l’Inghilterra. Armando è l’ultimo nato a casa Zamparini, l’unico figlio del secondo matrimonio. Durante la gestione Zamparini della squadra di calcio del Palermo capitava spesso che “Armandino”, come lo chiamavano in città, si intrattenesse in campo a giocare con i calciatori rosanero a fine allenamento. La sua morte getta nello choc gli appassionati di calcio e non, centinaia già in queste ore i messaggi di cordoglio per la famiglia Zamparini, a partire dal nuovo club rosanero:

Il presidente Mirri esprime il cordoglio dei tifosi

“Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo FC si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando, figlio dell’ex presidente rosanero Maurizio Zamparini”. Cosi’ il club rosanero esprime il proprio cordoglio, appresa la notizia della tragedia che ha colpito l’ex patron. “Il ricordo di ‘Armandino’ e’ e rimarra’ vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in viale del Fante. Ai genitori e i familiari di Armando, le piu’ sentite condoglianze”.

“Il Brescia, nella figura del presidente Massimo Cellino, esprime le piu’ sentite condoglianze a Maurizio Zamparini per la scomparsa dell’amato figlio Armando. Tutto il club si stringe attorno all’ex patron del Palermo per la grave perdita”. Questo il comunicato emesso oggi dal club lombardo.

Dolore e tragedia per la morte del giovane

C’è chi lo ricorda da piccolo, quando seguiva il padre in ritiro con la squadra, chi si stringe attorno alal famiglia come comunità sportiva, da un capo all’altro dell’Italia: “Una immane tragedia – si legge sui social vicino alla foto del 23enne – a Maurizio Zamparini e alla moglie tutta la nostra vicinanza”. E ancora: “Sappiamo che non potrebbero bastarne neanche un miliardo, ma arrivi il nostro abbraccio a Maurizio Zamparini e atutta la sua famiglia, che la terra sia lieve al loro caro Armando”