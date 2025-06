Giradischi, selezione di vinili e l’anima profonda della musica: venerdì 27 giugno, a partire dalle ore 20, al PunkFunk di Palermo (via Napoli 10) arriva Mauro Sgro per un dj set / listening session che è molto più di una serata: è un viaggio.

Chi conosce Mauro sa che, per lui, non si è mai trattato “semplicemente” di mettere dischi, bensì di evocare atmosfere, attraversare decenni di club culture, raccontare una storia fatta di groove, di battiti scuri e scintille di luce. La sua passione per la musica elettronica nasce nella Londra dei primi anni Novanta: è qui che, insieme al suo “partner in crime” Tony Tao frequenta gli eventi di Mr. C, di Wiggle e della nascente scena tech-house.





In quegli anni è co-organizzatore dei primi free parties di Palermo e, in seguito, collabora con la maggior parte delle organizzazioni cittadine del circuito Underground, con residenze in locali che hanno fatto la storia. Il suo sound spazia dalla Detroit techno/house alla techno più dark e veloce, con influenze UK sempre percepibili. Attualmente, Mauro fa parte del progetto Solito Schema con un regular party e del duo Beat Coins, centrato sull’uso e sulla valorizzazione del vinile.

Il PunkFunk è il luogo perfetto per vivere tutte le atmosfere che le sue selezioni riescono ad evocare: un record shop & music bar iconico, dove ogni serata diventa un piccolo rito per chi ama la musica vera, per chi vuole accendere la propria curiosità, per chi vuole conoscere e scoprire. L’appuntamento è per venerdì 27 giugno, con ingresso gratuito.

Luogo: PunkFunk Record Shop e Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 20:00

Link: https://www.instagram.com/punkfunkpa/

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.