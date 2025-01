Maxi operazione antimafia all’alba da Messina a Palermo,. Sono 150 i poliziotti entrati in azione in sei province, 5 delle quali siciliane, per eseguire 15 arresti e smantellare una organizzazione mafiosa che da Barcellona Pozzo di Gotto nel messinese si ramificava in quasi tutta la Sicilia e fino a obi Valentia.

Il blitz all’alba

Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato di Messina, nell’ambito della vasta operazione

contro la criminalità organizzata barcellonese, è impegnata nell’esecuzione di un’ordinanza di

custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Messina, su richiesta dalla locale

Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 15 soggetti.

I reati

Sono tutti ritenuti responsabili, a vario titolo e con vari livelli di responsabilità, dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, peculato, trasferimento fraudolento di valori, violazione della pubblica custodia di cose e sottrazione di cose sottoposte a sequestro.

Quattro squadre mobili impegnate

Per le operazioni di polizia giudiziaria – coordinate dalla Squadra Mobile della Questura di

Messina e dal Commissariato di P.S. di Barcellona Pozzo di Gotto – sono impiegati circa 150

agenti della Polizia di Stato, tra cui personale delle Squadre Mobili di Palermo, Catania, Siracusa,

Enna e Vibo Valentia; delle S.I.S.C.O. di Palermo, Catania e Messina; del Reparto Prevenzione

Crimine “Sicilia Orientale”; del Reparto Cinofili della Questura di Vibo Valentia; dei Commissariati di Polizia della provincia di Messina.