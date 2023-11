Sarebbero stati i protagonisti degli scontri violenti nel corso dell’incontro di calcio a cinque serie C2 che si è disputato al Pala Don Bosco a Palermo tra Asd Jato e Asd Pioppo Futsal. Per sei giocatori dilettanti e diversi sostenitori di due squadre è stato emesso dal questore di Palermo un provvedimento di Daspo per un anno dai campi sportivi. Sarebbero stati in dieci a darsele di santa ragione

La ricostruzione della rissa in campo

Secondo quanto ricostruito la rissa sarebbe scaturita da un diverbio tra le due squadre, a seguito di un fallo di gioco assegnato alla squadra dello Jato. Le provocazioni verbali avrebbero ulteriormente acceso la scintilla delle violenze in campo tra i giocatori con scontri fisici e coinvolgendo i dirigenti delle squadre e i sostenitori scesi dagli spalti.

L’immediata attività di polizia del commissariato Zisa-Borgo Nuovo, grazie alle riprese video recuperate dagli investigatori e ampiamente divulgate da diverse testate giornalistiche, nonché sui social network, ha consentito di risalire all’identità dei dieci soggetti coinvolti nella rissa. La partita era trasmessa su un canale You Tube che ha amplificato il clamore per gli scontri.

I provvedimenti del Questore dopo le indagini di polizia

I provvedimenti emessi dal Questore all’esito degli accertamenti sviluppati dalla Divisione Anticrimine della Questura, sono volti a prevenire il verificarsi di disordini nello svolgimento di manifestazioni sportive oltre che a contrastare i fenomeni di illegalità che pongono in serio pericolo la sicurezza e l’ordine pubblico.

Le misure di prevenzione traggono origine naturalmente dalla violenta rissa scoppiata durante l’incontro di calcio disputato il 4 novembre scorso, presso il plesso sportivo “Pala Don Bosco” tra l’Asd Jato in qualità di squadra ospitante e l’Asd Pioppo Futsal in qualità di squadra ospite, che coinvolgeva entrambe le squadre e le rispettive tifoserie per diversi minuti all’interno del rettangolo di gioco comportando l’interruzione della gara da parte dell’arbitro.