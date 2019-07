Tutto davanti a numerosi testimoni

Maxi rissa alla Cala. Durante il semaforo rosso in attesa di passare da un lato all’altro della carreggiata scoppia la rissa. Forse qualche parola di troppo.

Forse uno sguardo più intenso. Sta di fatto che complice a quanto pare il tasso alcolemico elevato se le sono date di santa ragione. Tutto mentre gli automobilisti cercavano di superare il semaforo.

Il video è stato postato su Facebook e mostra chiaramente quello che succede la notte a Palermo dove ci sono bande di ragazzini che rapinano i passanti, e giovani che non esitano a picchiare i coetanei per portare via loro i cellulari o poche decine di euro.

Stavolta a rendere tutto più chiaro le immagini che non lasciano niente all’immaginazione. Si vedono i pugni, i calci e una rissa in cui sono coinvolte anche alcune giovani.