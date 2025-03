Una rissa con feriti alla discoteca Mob di Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo. Quando sono arrivati i carabinieri, chiamati dal gestore, non hanno trovato nessuno dei giovani coinvolti nella lite.

Scontro fra due gruppi

Si sono scontrati due gruppi. Sembrava tutto finito, quanto prima al pronto soccorso del Cervello si sono presentati tre giovani con ferite da arma da taglio. Un quarto si è presentato al pronto soccorso di Villa Sofia dopo essere passato dal punto territoriale di emergenza di Carini.

Al Cervello si sono presentati tre giovani di 38 anni, 32 anni e 30 anni sono residenti nei rioni Zen e Brancaccio. Al pronto soccorso di Villa Sofia, si è presentata un giovane di 25 anni con altre cinque amici e parenti al seguito.

La violenza in ospedale

Uno degli “amici” ha iniziato presto a dare in escandescenze e con un pugno ha spaccato la vetrata del Pronto soccorso. Sono in corso le indagini. Fra i feriti ci sarebbe un parente della vittima del tentato omicidio avvenuto davanti al cimitero dei Rotoli di Palermo.

Nel dicembre scorso Antonino Fragali fu ferito a colpi di pistola. Un episodio per il quale è stato arrestato Francesco Lupo, ma restano ancora da identificare le due persone che lo accompagnarono in auto al camposanto palermitano.

Altra rissa ieri a Bagheria

Le vie della violenza a Palermo e provincia sono praticamente ovunque. appena ieri un’altra rissa era stata denunciata in provincia.

In quel caso due giovani di 23 e 22 anni sono stati aggrediti e picchiati a Bagheria in via Papa Giovanni XXIII da un branco di ragazzini. L’aggressione è avvenuta due notti fa.

Non si conoscono i motivi che hanno innescato la lite finita a calci e pugni contro le due vittime. I feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati in ospedale in codice giallo.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per riuscire a identificare i ragazzi che hanno aggredito le vittime.