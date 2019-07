Una maxi rissa è scoppiata in serata in via Ruggerone da Palermo nel capoluogo siciliano.

Una cinquantina le persone che si sono affrontate senza esclusione di colpi per motivi al momento ignoti. La contesa sarebbe esplosa all’interno della comunità di extracomunitari originari del Bangladesh ma tutti residenti a Palermo.

Nella bagarre scoppiata fra i numerosi contendent, tutti sembrerebbe della medesima nazionalità, almeno due persone sono rimaste ferite. Non si conoscono ancora le loro condizioni sanitarie.

Si tratta della terza rissa registrata nelle ultime ore in sicilia. La prima ieri sera alla Cala di Palermo sotto gli occhi di decine di passanti e la seconda in un bar di Mascali sempre nella serata di ieri