Oltre 1,2 tonnellate di sigarette di contrabbando e quasi 4,4 chili di cocaina sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi, affiancati dai militari del Nucleo Radiomobile, nel corso di un’operazione che ha portato anche all’arresto di un 62enne palermitano.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette con l’accusa di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. La perquisizione di un magazzino nella sua disponibilità ha permesso ai militari di rinvenire 63.300 pacchetti di sigarette, già suddivisi in stecche da dieci confezioni, destinati ad alimentare il mercato parallelo e a sottrarre ingenti risorse alle casse erariali.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto del 62enne.

Il sequestro della cocaina in via Messina Marine

Nel corso della stessa attività investigativa, l’attenzione dei Carabinieri si è spostata nella zona di via Messina Marine, dove è scattato un secondo intervento. Alla vista delle pattuglie, due persone si sono date alla fuga lasciando a terra uno zainetto che conteneva 4,399 chili di cocaina. Sono attualmente in corso indagini per risalire all’identità dei due fuggitivi.

Secondo una prima stima degli investigatori, l’intero quantitativo sequestrato avrebbe generato un giro d’affari superiore ai 600mila euro se immesso sulle piazze illecite. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto del 62enne.