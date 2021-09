Multato il titolare

La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato amministrativamente 650 articoli immessi nel mercato in violazione della normativa sulla “sicurezza dei prodotti” e sugli obblighi di marcatura “CE”.

Il controllo in un negozio della Stazione

In particolare, i “Baschi Verdi”, dopo aver effettuato l’accesso in un negozio palermitano a Piazza Giulio Cesare, nel corso del controllo hanno accertato che 656 prodotti, tra giocattoli ed elettrodomestici, erano stati messi in vendita in violazione di quanto disposto dalle normative di settore, non recando idonea marcatura CE e non essendo accompagnati da idonea documentazione né da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali.

Multato il titolare

La violazione delle norme, oltre al sequestro amministrativo della suddetta merce, ha comportato l’irrogazione di sanzioni amministrative per un totale di 8.000 euro.