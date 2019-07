Si chiama Giacomo Causarano, è l’ennesimo funzionario regionale che finisce indagato nell’inchiesta sulla mazzetta all’assessorato regionale all’energia. E’ accusato di aver favorito gli affari di Francesco Paolo Arata, l’ex consulente per il programma del ministro Salvini che secondo la procura era in società con Vito Nicastri, il “re” dell’eolico ritenuto ai clan. Per Causarano sono scattai questa mattina gli arresti domiciliari

Complessivamente gli investigatori della Dia di Trapani hanno notificato oggi due provvedimenti di domiciliari, il secondo riguarda l’imprenditore milanese Antonello Barbieri.

L’accusa mossa dal procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido e dal sostituto Gianluca De Leo nei confronti di Causarano è di corruzione per aver indirizzato le scelte regionali in alcune pratiche relative agli affari di Arata e Nicastri.

Diversa la posizione di Barbieri accusato di intestazione fittizia di beni e società, autoriciclaggio e, anche lui, di corruzione, le medesime accuse che vengono mosse proprio ad Arata e Nicastri che restano.

Nell’inchiesta sono già indagati anche Salvatore Pampalone dirigente regionale della Commissione Valutazione Impatto Ambientale, il presidente della Commissione Alberto Fonte e Vincenzo Palizzolo, capo di Gabinetto dell’assessorato regionale al Territorio.

I tre funzionari rispondono di abuso d’ufficio. Avrebbero fornito informazioni sullo stato della pratica degli Arata e di Nicastri, socio occulto del professore, pendente in assessorato, suggerendo le scorciatoie per evitare le lungaggini del provvedimento burocratico della Valutazione di Impatto Ambientale.

Questa mattina gli uomini della Dia avevano arrestato Francesco Paolo Arata, con l’accusa di “Intestazione fittizia, con l’aggravante di mafia, corruzione e autoriciclaggio”.

Arata era finito in carcere per gli affari con Vito Nicastri, il “re” dell’eolico ritenuto uomo vicino all’entourage del latitante Matteo Messina Denaro.