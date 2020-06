Non teme i grandi competitor internazionali. Mazzola Luce è una realtà imprenditoriale siciliana leader nell’ambito dell’illuminazione e dell’arredamento d’interni ed esterni che ha sfruttato al meglio le potenzialità offerte dai nuovi mezzi di comunicazione per soddisfare la propria clientela, al pari, se non meglio, dei colossi del settore.

Così attraverso il sito www.mazzolaluce.com i clienti attratti dalla celerità della consegna e dall’ampio magazzino delle offerte hanno continuato ad ordinare e il settore dell’online è cresciuto in modo esponenziale per l’attività palermitana Mazzola Luce. Un’affidabilità corroborata dall’estensione gratuita della garanzia a cinque anni su ogni prodotto in vendita, sia in negozio che online, e non limitata ai due anni legali, come offerta dagli altri competitor del settore.

A certificare la capacità di rimanere sul mercato da leader e competere con una concorrenza agguerrita e attrezzata è l’alto livello di indicizzazione sul motore di ricerca Google, dove Mazzola Luce si posiziona più in alto dei big del comparto.

Una grande soddisfazione del servizio offerto alla clientela viene certificata anche a livello internazionale dall’attestato ITQF, Istituto tedesco leader nella ricerca di qualità, che ha conferito all’attività palermitana il riconoscimento come “Campione del Servizio” in Italia nel 2019, riconfermandolo nel 2020. Un risultato pubblicato su Repubblica Affari e Finanza. Un messaggio chiaro, dunque, per i consumatori italiani: non è necessario rivolgersi ai colossi internazionali per avere un servizio di qualità e celere nel comparto dell’illuminotecnica e del design, c’è una realtà locale, vicina alle esigenze dei consumatori, pronta a soddisfarli in ogni esigenza.

Questi risultati così esaltanti sul piano del mercato online sono il frutto di scelte oculate e vincenti, fatte di qualità, fiducia e puntualità il cui riscontro oggettivo ed empirico è la soddisfazione del cliente che si traduce in recensioni sincere e positive sui social media e Google business. I tanti commenti positivi, originali e immodificabili, da parte dei consumatori che si sono rivolti a Mazzola Luce contribuiscono ad accrescere l’indice di affidabilità recepito dai motori e dagli istituti ricerca.

Mazzola Luce ha maturato la sua esperienza pluridecennale, a partire dal 1970, nell’ambito dell’illuminazione e del design attraverso il suo negozio sito in via Paolo Paternostro numero 27, a pochi passi dal Politeama. Nello showroom è possibile trovare ogni sorta di referenza relativa all’illuminazione e all’arredo. Solo per fare qualche esempio: lampadari di stile classico e moderno, applique led, quadri moderni, plafoniere, arredo per illuminazione da esterno, orologi da parete. Fra i prodotti più richiesti in questo momento, con l’arrivo della bella stagione, l’ampia gamma di ventilatori. Un’offerta ampia associata ad un ottimo rapporto qualità/prezzo.

In questo cinquantennio, Mazzola Luce ha avuto quale mission fornire arredamento di gusto e ricercato, in linea con la tendenza dei tempi. Una vocazione non tradita ma esaltata dall’e-commerce dove l’ampia scelta consentita dal magazzino virtuale, ha sortito una lettura ancora più attenta e puntuale della domanda da parte della clientela.

Sul sito aziendale di Mazzola Luce, il magazzino non ha più limiti fisici e l’offerta si è ampliata fino a raggiungere ogni sfumatura nella domanda della clientela. Ogni prodotto disponibile online è corredato da una scheda tecnica creata ad hoc e da specifiche che guidano il cliente verso una scelta consapevole e corretta rispetto all’esigenza che l’ha mosso all’acquisto. Servizio di assistenza pre e post ordine tramite email, chat o telefono, unita a tempi celeri di evasione, spesso entro le 24 ore, hanno sancito il successo dell’attività online.

La trasparenza è un altro ingrediente vincente per l’e-commerce di Mazzola Luce, il cliente, infatti, può monitorare la disponibilità effettiva della sua richiesta, la quantità e i tempi di consegna. Insomma, l’équipe dell’azienda ha messo a disposizione del moderno settore dell’online il mezzo secolo d’esperienza maturata nel comparto della vendita tradizionale, connotata da assistenza e cura nei confronti del cliente finale, la cui modalità è rimasta intatta anche nell’e-commerce dell’impresa palermitana.

Mazzola Luce è ormai una realtà leader nel mercato globale, un’azienda siciliana che non teme lo strapotere delle multinazionali, coniugando competenza nelle moderne tecnologie di comunicazione ed informatiche con il tradizionale buongusto e il legame col territorio. In una formula che si sta rivelando vincente anche in un momento difficile per il settore del commercio come quello legato ai postumi post chiusura per Coronavirus.