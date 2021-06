Il nuovo segretario provinciale è Andrea Curti Gialdino

Andrea Curti Gialdino è il nuovo segretario provinciale

Silvia Radosti è presidente del direttivo

Nominati anche i rappresentanti di distretto

Si è rinnovato il direttivo della Fimmg Ca, Federazione Italiana Medici di Medicina Generale – Continuità Assistenziale di Palermo per il quadriennio 2021-2025.

Il nuovo segretario provinciale è Andrea Curti Gialdino, formato in Medicina Generale nel triennio 17-20, medico di Continuità Assistenziale ed impegnato negli incarichi legati all’emergenza sanitaria.

“Fiducioso che istituzioni ascoltino e risolvano criticità”

“Sono onorato di ricoprire questa carica – ha detto il neosegretario – sono fiducioso che le istituzioni ascoltino e risolvano le criticità che emergono quotidianamente nel contesto di questo settore della medicina del territorio, che ha nella capillarità e competenza dei suoi operatori il suo punto di forza”.

La squadra è composta da giovani medici, alcuni ancora in formazione, ma grazie alla battaglia condotta dalla Fimmg, sono impiegati come sostituti o titolari in Continuità Assistenziale.

Il nuovo direttivo Fimmg Ca Palermo

Presidente, Silvia Radosti

Segretario, Andrea Curti Gialdino

Vicesegretario, Vicario Serena Geraci

Vicesegretario, Veronica Billeci

Tesoriere, Piefilippo Chiarello

Segretario organizzativo, Salvo Rampulla

Vicesegretario Organizzativo, Piero Schirò

Direttivo

Valeria Mineo

Manuela Cassata

Roberta Virone

Marco Compagno

Maria Fustaneo

Laura Napolitano

Rossella Terrano

Rappresentanti di Distretto

Cefalù: Emilio Mattiolo

Carini: Maurilio Puccio

Petralia: Sottana Irene Minutella

Termini Imerese: Flavio Aiello

Lercara Friddi: Rosanna Iacona

Bagheria: Laura Fiduccia

Corleone: Alessandra Montalto

Partinico: Antonio Lo Grasso

Palermo: Silvia Campanella