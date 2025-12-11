Si terrà a Catania il XIV Congresso della SISMED – Società Italiana Scienze Mediche – dal 12 al 14 dicembre. L’evoluzione della medicina territoriale, la gestione del paziente cronico, l’impatto delle nuove tecnologie, tra cui l’intelligenza artificiale, e l’avvio di un modello multidisciplinare che integri ospedale e territorio, saranno i principali temi trattati al congresso che si svolgerà allo Sheraton hotel e rappresenterà uno dei momenti più rilevanti per la comunità clinica italiana.

A caratterizzare la SISMED, come evidenziato in una nota ufficiale della società, è una multidisciplinarità reale e strutturata: la società conta infatti circa la metà degli iscritti provenienti dalla medicina generale e circa l’altra metà dalla medicina specialistica ed è proprio questo equilibrio a definire un modello completo di integrazione tra ospedale e territorio a favorire un confronto continuo tra i professionisti coinvolti nella gestione quotidiana della cronicità e nella presa in carico dei pazienti complessi.

Saranno approfonditi anche temi di grande attualità, come l’applicazione dell’intelligenza artificiale nei percorsi chirurgici chirurgici, la prevenzione e le vaccinazioni in gravidanza e il ruolo crescente della farmacia dei servizi nella sanità di prossimità.

Verrà approfondita inoltre la tecnica dell’ecografia “bedside” tecnica diagnostica che integra l’ecografia direttamente alla visita clinica, al letto del paziente, usando strumenti portatili per ottenere immagini in tempo reale, velocizzando diagnosi, ormai strumento chiave per potenziare la diagnostica rapida in ambulatorio e nei contesti territoriali.

Ci sarà spazio per trattare le patologie croniche a maggiore impatto epidemiologico: diabete, obesità, scompenso cardiaco, ipertensione e malattia renale cronica. Le sessioni in formato talk show faciliteranno il confronto diretto tra specialisti e medici del territorio, con l’obbiettivo di definire strategie terapeutiche condivise e percorsi clinici efficaci nel migliorare continuità assistenziale e outcome.

durante il congresso ci sarà inoltre l’assemblea elettiva per gli organi direttivi SISMED, allo scopo di orientare le strategie future della società in un quadro sanitario in continua trasformazione.

“Grazie alla sua composizione equilibrata e alla forte attenzione all’integrazione tra livelli assistenziali – conclude la nota – la SISMED si conferma un punto di riferimento nazionale per l’innovazione clinica e organizzativa. L’appuntamento di Catania offrirà un’occasione privilegiata per analizzare i nuovi scenari della sanità italiana e valorizzare modelli collaborativi realmente applicabili nella pratica quotidiana”.