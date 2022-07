E’ successo al Policlinico dove si era presentata una signora

Un altro medico aggredito a Palermo. Salvatore Letta, gastroenterologo dell’ospedale Policlinico, è stato picchiato da due uomini che gli hanno provocato diverse fratture. Una donna ieri ha aveva chiesto di entrare in reparto ad un orario non consentito. I medici le hanno detto che non era possibile. La donna è andata via ed è tornata accompagnata da due uomini che hanno picchiato il medico con calci e pugni.

Lanciata anche una scrivania

Uno dei due aggressori ha lanciato una scrivania. I due sono stati identificati dagli agenti di polizia e sono in corso indagini per accertare le responsabilità. La prognosi del medico è di 40 giorni. È stato sottoposto ad una tac per accertare se le percosse avessero provocato o meno danni cerebrali.

Due giorni fa altra aggressione

Appena due giorni fa sempre a Palermo una pediatra è stata aggredita all’ospedale Villa Sofia da un uomo di 36 anni e una donna di 55 anni. I due sono stati identificati dagli agenti del commissariato San Lorenzo e denunciati. Il medico, durante il turno di lavoro, è stata avvicinata dai due con fare minaccioso. La donna ha chiamato subito aiuto. I soccorsi sono arrivati nell’immediato. Un’altra aggressione di un paziente nei confronti di un medico del pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo risale al 21 giugno, appena una ventina di giorni fa. In quel caso l’uomo è stato denunciato dalle forze dell’ordine dopo aver fratturato il setto nasale al medico.

Aggressioni in ospedale continue

Sono continue le aggressioni negli ospedali siciliani dove i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario in servizio continuano a chiedere maggiore sicurezza. Solo pochi giorni prima un palermitano di 45 anni è stato denunciato per avere danneggiato il triage al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. L’uomo si trovava da alcuni giorni ricoverato in ospedale. I medici avevano disposto le dimissioni. Ma il paziente non aveva alcuna intenzione di lasciare l’ospedale. Così ha iniziato ad inveire contro i medici e con un pugno ha danneggiato il box del triage nell’area di emergenza. Sono intervenuti i carabinieri in soccorso dei sanitari e il palermitano è stato denunciato.