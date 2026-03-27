L'Istituto bancario rafforza la propria presenza nel Sud Italia

Mediocredito Centrale ha aperto oggi, venerdì 27 marzo, una nuova sede di rappresentanza a Palermo, rafforzando, così, la propria presenza nel Mezzogiorno. Al taglio del nastro hanno preso parte questa mattina il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino e i vertici dell’istituto, il presidente Ferruccio Ferranti e l’amministratore delegato Francesco Minotti.

Un nuovo presidio territoriale nel cuore di Palermo

La nuova sede palermitana non è solo un punto di rappresentanza. È stata progettata per ospitare attività operative e relazioni dirette con imprese, consulenti e istituzioni locali.

Gli spazi, moderni e luminosi, sono organizzati per facilitare incontri con i Relation Manager già attivi in Sicilia. Questo consentirà alle aziende di interfacciarsi senza passaggi intermedi, riducendo tempi e complessità nella gestione delle pratiche finanziarie.

“L’apertura di questa nuova sede di rappresentanza è un passo importante nel nostro percorso di crescita perché ci permette di rafforzare la nostra presenza in una Regione in cui la sua storia e le sue molteplici culture hanno dato origine ed alimentano una grande potenzialità unitamente a una forte dinamicità”, ha dichiarato Ferruccio Ferranti, Presidente di Mediocredito Centrale. “Crediamo fortemente che essere presenti ci consentirà di ascoltare al meglio le esigenze dei clienti e dei partner, ci permetterà di costruire solide relazioni e quindi di contribuire concretamente allo sviluppo delle piccole e medie imprese del territorio”.

Sulla stessa linea il commento dell’Amministratore Delegato Francesco Minotti: “Con questa inaugurazione vogliamo dare un segnale importante al tessuto produttivo siciliano: l’obiettivo di Mediocredito Centrale è da sempre essere al fianco delle imprese che investono, che creano occupazione e contribuiscono alla crescita dei territori. Questa apertura rappresenta per noi una tappa fondamentale della nostra strategia finalizzata allo sviluppo delle imprese del Sud”.