Mediocredito Centrale ha aperto oggi, venerdì 27 marzo, una nuova sede di rappresentanza a Palermo, rafforzando, così, la propria presenza nel Mezzogiorno.

Al taglio del nastro hanno preso parte questa mattina il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino e i vertici dell’istituto, il presidente Ferruccio Ferranti e l’amministratore delegato Francesco Minotti.

Un nuovo presidio territoriale nel cuore di Palermo

La nuova sede palermitana non è solo un punto di rappresentanza. È stata progettata per ospitare attività operative e relazioni dirette con imprese, consulenti e istituzioni locali.

Gli spazi, moderni e luminosi, sono organizzati per facilitare incontri con i Relation Manager già attivi in Sicilia. Questo consentirà alle aziende di interfacciarsi senza passaggi intermedi, riducendo tempi e complessità nella gestione delle pratiche finanziarie.

“L’apertura di questa nuova sede di rappresentanza è un passo importante nel nostro percorso di crescita perché ci permette di rafforzare la nostra presenza in una Regione in cui la sua storia e le sue molteplici culture hanno dato origine ed alimentano una grande potenzialità unitamente a una forte dinamicità”, ha dichiarato Ferruccio Ferranti, Presidente di Mediocredito Centrale. “Crediamo fortemente che essere presenti ci consentirà di ascoltare al meglio le esigenze dei clienti e dei partner, ci permetterà di costruire solide relazioni e quindi di contribuire concretamente allo sviluppo delle piccole e medie imprese del territorio”.

Sulla stessa linea il commento dell’Amministratore Delegato Francesco Minotti: “Con questa inaugurazione vogliamo dare un segnale importante al tessuto produttivo siciliano: l’obiettivo di Mediocredito Centrale è da sempre essere al fianco delle imprese che investono, che creano occupazione e contribuiscono alla crescita dei territori. Questa apertura rappresenta per noi una tappa fondamentale della nostra strategia finalizzata allo sviluppo delle imprese del Sud”.

Con l’apertura della sede di Palermo, Mediocredito Centrale rafforza la propria presenza nel Sud Italia e punta a costruire un rapporto più continuo con il sistema produttivo siciliano. La banca, controllata da Invitalia, opera per sostenere l’economia reale con un focus sulle PMI, attraverso finanziamenti a medio-lungo termine, gestione di fondi pubblici e supporto a innovazione e internazionalizzazione. La scelta di consolidare il presidio territoriale risponde all’esigenza di avvicinare strumenti finanziari e imprese, soprattutto nelle aree dove l’accesso al credito resta più difficile.