Visto il riscontro positivo – la mostra “ MEGAGALATTICO ” è stata prorogata e continua ad essere visitabile fino al 30 Ottobre 2025.

Sempre tutti i giorni dalle 18 alle 23.

MEGAGALATTICO / MEGAGALACTIC 2025 a cura di Danilo Samuele Mendola

Museo #MeTe Siculiana Ag

27 LUGLIO / JULY – 30 OTTOBRE / OCTOBER 2025

“Una cosa megagalattica!”

L’arte contemporanea, come il cielo, è uno spazio che ci osserva dall’alto e ci restituisce immagini inattese di noi stessi.

La mostra MEGAGALATTICO, bi-personale di Alfonso Siracusa Orlando e Giuseppe Sinaguglia, trasforma il Museo #MeTe di Siculiana in un osservatorio dell’alterità, in un luogo in cui il confine tra umano e alieno, tra il locale e il cosmico, tra la serietà e il gioco viene costantemente attraversato e messo in discussione.

Con approcci differenti ma complementari, i due artisti indagano da prospettive insolite ciò che ci definisce come esseri umani in un tempo segnato da spaesamenti globali, conflitti e migrazioni. Il titolo stesso, ironicamente ispirato all’immaginario fantozziano, anticipa il tono dell’esposizione: un’operazione capace di tenere insieme leggerezza e profondità, pop e poetico, ironia e politica.

Alfonso Siracusa Orlando

Il Cielo sopra Siculiana / The Sky above Siculiana 2025

Da oltre trent’anni Alfonso Siracusa Orlando utilizza il linguaggio visivo dell’ufologia per osservare la fragilità e la complessità della nostra società. Già dal 1989, molto prima dell’attuale fascinazione estetica per il tema alieno, Siracusa Orlando dipinge dischi volanti, figure silenziose, sospese tra cielo e terra. Nel museo sono esposte installazioni site specific e dipinti a olio su tela, popolati da alieni e navicelle spaziali. Ma non si tratta di invasioni o avventure intergalattiche: gli alieni di Siracusa Orlando sono presenze simboliche, icone interiori, riflessi dell’identità contemporanea.

L’installazione site-specific The Sky Above Siculiana (2025), concepita per il Museo #MeTe, è un omaggio diretto e personale a Wim Wenders, che l’artista ha conosciuto proprio in questo luogo. Colloca un disco volante fluttuante sopra il borgo medievale di Siculiana. In questo contesto geografico e simbolico — frontiera mediterranea di migrazioni e incontri tra culture — l’artista sovrappone la metafora dell’extraterrestre a quella del diverso, dell’ospite inatteso, del migrante.

Il cielo, così, non è solo spazio astronomico, ma luogo di apparizione e rivelazione. Il visitatore interstellare — un Pleiadiano sospeso — diventa testimone silenzioso delle nostre tensioni, dei nostri naufraghi morali e delle nostre speranze. Come nelle precedenti personali – Extra (2014) e Il Cristo Nero (2021), Siracusa Orlando continua a interrogare lo spettatore su una domanda radicale: Siamo ancora capaci di riconoscere l’altro?





Giuseppe Sinaguglia

Baci Interstellari / Interstellar kisses

Accanto alla riflessione poetico-politica di Siracusa Orlando, il progetto Baci Interstellari di Giuseppe Sinaguglia propone un’indagine ironica, giocosa e profondamente empatica sull’universalità delle emozioni.

Attraverso l’iconografia pop della fantascienza cinematografica e televisiva, l’artista mette in scena celebri creature aliene in un gesto universale e archetipico: il bacio. Un gesto semplice, ma carico di significati emotivi e simbolici, qui trasposto in contesti surreali che superano i confini biologici, culturali e planetari.

L’operazione artistica non è semplice divertissement visivo, ma un’esplorazione della nostra capacità di proiettare empatia e affetto anche su ciò che percepiamo come “altro da noi”.

Attraverso tecniche miste — pittura, disegno, collage e installazioni immersive — Baci Interstellari costruisce un percorso visivo e concettuale in cui l’alieno diventa familiare, il diverso diventa riconoscibile, e l’alterità si scioglie in una tenerezza condivisa.

Se l’alieno di Siracusa Orlando resta sospeso, enigmatico, come un interrogativo etico, i baci interstellari di Giuseppe Sinaguglia offrono un possibile abbraccio immaginario, una lingua emotiva senza frontiere.





Un dialogo tra leggerezza e profondità

In un mondo attraversato da migrazioni, crisi climatiche, guerre e nuove chiusure identitarie, MEGAGALATTICO propone un doppio sguardo: poetico e ludico, intimo e politico. Entrambi gli artisti, attraverso linguaggi diversi, ci invitano a osservare noi stessi da una distanza nuova: la distanza dell’altro.

Come nella celebre esclamazione fantozziana, il “megagalattico” qui non è esagerazione, ma piuttosto la misura del nostro spaesamento e del nostro bisogno di ridefinire continuamente i confini dell’umano.

Perché — oggi più che mai — forse siamo proprio noi gli alieni di noi stessi.

Danilo Samuele Mendola

Alfonso Siracusa Orlando | Mainstream 2025 olio su cartoni telati, gusci di cozze, griglie barbecue e torce bamboo su parete | cm 320x190x12 | Installazione site specific ph. Andrew De Brünest

Alfonso Siracusa Orlando veduta panoramica Installazioni site specific | ph. Andrew De Brünest 2025

Giuseppe Sinaguglia | ALIEN Kiss I Tecnica mista su carta I 50×70 cm I 2023

Giuseppe Sinaguglia | ET kiss telefono casa I tempera su carta I 50x70cm I 2025

Mostra | Exibition





Artisti: Alfonso Siracusa Orlando | Giuseppe Sinaguglia

A cura di: Danilo Samuele Mendola

Ente Promotore: Comune di Siculiana / ALT Associazione Leisure and Tourisme ASD-APS

Organizzazione mostra: Museo #Mete

Partner: BCsicilia e Siculiana Turistica

Testo critico: Danilo Samuele Mendola

Prefazione: Giuseppe Zambito – Sindaco di Siculiana

Postfazione: Stefano Siracusa – Direttore Museo #Mete

Luogo: Museo #MeTe, Siculiana (AG), Sicilia

Durata mostra: 27 luglio – 30 ottobre 2025

Orario: tutti i giorni h. 18 – 23





























































Ufficio Stampa / Press

Calogero Giuffrida Tel. +39 392 431 2561

Luogo: Museo MeTe Siculiana Ag, Via Picarella , 52, SICULIANA, AGRIGENTO, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 18:00

Artista: Alfonso Siracusa Alfonso e Giuseppe Sinaguglia

Prezzo: 0.00

Info:

Link: www.metesiculiana.org

