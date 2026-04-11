Sabato 18 aprile 2026, alle ore 16:30, la Fondazione Tricoli di via Terrasanta 82 a Palermo aprirà le sue porte per un appuntamento letterario di eccezionale rilievo. Al centro dell’incontro vi è la presentazione del libro di Denise Catalano, intitolato “Ci siamo letti prima di amarci e altri racconti di memoria storia vita”, edito da Edizioni Ex Libris. Non si tratta soltanto del debutto di una nuova opera, ma dell’atteso ritorno di un’autrice che ha saputo imporsi con forza nel panorama culturale recente: proprio lo scorso anno, infatti, la Catalano ha trionfato nell’edizione 2025 del concorso letterario “L’Approdo Narrativo”, successo che le è valso anche il prestigioso Premio Internazionale “Mondello Aurea Maris” per la sezione letteratura.

Il valore dell’opera, che esplora come i sentimenti autentici e la memoria si trasformino nel tempo senza mai svanire, sarà approfondito da un parterre di ospiti di assoluto prestigio. A fare gli onori di casa sarà Fabio Tricoli, giornalista e Presidente della Fondazione Tricoli. La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali di Calogero Pisano (Camera dei Deputati), del Vicesindaco e Assessore alla Cultura di Palermo Giampiero Cannella, dell’Assessore Brigida Alaimo, di Florinda Paladino, Presidente del Lions Club Palermo Host, di Umberto Palma, Presidente Accademia di Sicilia, di Maurizio Lucchesi, “Premio Mondello Arte Expo”, di Marica Castello, Presidente Progetto Forense, Avvocato e Docente.

A completare il prestigioso parterre sarà la partecipazione di Ninni Ricotta, giornalista e Direttore del concorso “L’Approdo Narrativo”, la cui presenza sottolinea il profondo legame di continuità tra il percorso artistico di Denise Catalano e questa sua nuova fatica letteraria.

Il cuore del dibattito, moderato dal giornalista ed editore Carlo Guidotti, vedrà alternarsi i relatori Nicolò Mannino, Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, la scrittrice Maria Sapienza e i giornalisti Massimo Brizzi, Salvatore Li Castri, Teresa Di Fresco e Maria Patrizia Allotta, Presidente del Senato dell’Accademia di Sicilia. Insieme daranno vita a un dialogo multidisciplinare capace di intrecciare cronaca, legalità e analisi critica.

Sarà un momento di confronto corale in cui Denise Catalano potrà dialogare con i relatori e il pubblico sulle radici profonde dei suoi racconti. Per rendere l’esperienza ancora più immersiva, la presentazione sarà impreziosita dalle letture di Francesca Guajana Montemaggiore, accompagnate al violino da Giovanna Ferrara. La memoria visiva dell’evento sarà invece affidata agli scatti di Giuseppe Badalamenti e alle riprese di Alberto Russo. L’incontro si preannuncia, dunque, come un alto omaggio alla capacità della scrittura di rendere eterno ciò che tocca l’anima.





Luogo: Fondazione Tricoli , Via Terrasanta , 82, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 16:30

Artista: Denise Catalano

Prezzo: 0.00

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