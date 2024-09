La Regione Siciliana intitolerà la sala riunioni dell’assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo in via Notarbartolo, a Palermo, alla memoria di Totò Schillaci, prematuramente scomparso. Di fatto, in questo modo, la memoria di Totò Schillaci vigilerà sulle scelte che verranno assunte in quella sala nell’interesse dello sport e del turismo siciliano

L’iniziativa, intrapresa dall’assessore Elvira Amata e condivisa dal presidente della Regione Renato Schifani, permetterà di rendere omaggio al campione di calcio palermitano con una cerimonia che sarà organizzata nei prossimi giorni.

Una scelta doverosa

“È doveroso – afferma il presidente Schifani – perpetuare la memoria di un nostro conterraneo che, grazie ai suoi goal, ha fatto sognare gli italiani. La sua vita e la sua carriera hanno dimostrato a tutti che il talento, la tenacia e la voglia di riscatto consentono di realizzare obiettivi apparentemente impossibili. Ricordare Totò Schillaci significa offrire un modello di umiltà e perseveranza alle nuove generazioni”.

“Ho avvertito l’esigenza di intitolare la sala riunioni dell’assessorato alla memoria del campione Totò Schillaci – aggiunge l’assessore Amata – perché sono certa che questa iniziativa potrà contribuire a rendere sempre più viva la memoria in un contesto, come quello rappresentato dalla nostra istituzione, che ha la titolarità delle competenze in materia sportiva”.

Il ricordo del consiglio comunale di Palermo

Il Consiglio comunale di Palermo ha aperto la seduta di oggi nel nome di Totò Schillaci. “Vi invito ad osservare un minuto di raccoglimento per ricordare un grande campione amico e figlio di questa città, Totò Schillaci – ha detto il presidente Giulio Tantillo – ha rappresentato la voglia di riscatto, l’estro, la capacità di raggiungere grandi risultati senza perdere il contatto con la propria città e con il proprio quartiere. Palermo perde una persona che ci ha regalato emozioni e risultati eccezionali senza mai perdere la propria umanità e la propria umiltà”. Schillaci, nel 1997, venne eletto consigliere a Sala delle Lapidi. Il Consiglio comunale ha ricordato anche il giornalista Mauro De Mauro ucciso dalla mafia nel 1970. Il Consiglio ha poi deciso di discutere oggi la delibera sull’avanzo di 67 milioni. In attesa di un emendamento, che sarà presentato nel pomeriggio, Tantillo ha rinviato la seduta a stasera alle 22.