L'iniziativa del Lions Club Palermo-Mediterranea

Un defibrillatore donato a chi fa sport, per rendere le attività degli atleti paralimpici più sicura. E’ questa l’iniziativa che ha visto coinvolto il Lions Club Palermo-Mediterranea, rappresentato oggi dalla presidente Tiziana Accardi, nell’iniziativa celebrata questa mattina insieme alla palestra Iron Fit. L’evento è avvenuto nei locali di via Corrado Giaquinto, nel quartiere Uditore. Presente anche il personale del 118, rappresentato da Sebastiano Monticciolo, operatore che si occupato dei corsi di formazione per istruire i tecnici sull’utilizzo del macchinario donato dall’associazione palermitana.

La donazione del defibrillatore

“Questo è un vero salvavita – ha dichiarato Monticciolo -. Deve essere visto come un telefonino di facile utilizzo, non pericoloso. Questo salva la vita. L’ho utilizzato molte volte. Ho avuto un’esperienza di 26 anni nel settore delle emergenza. Oggi mi sono dedicato alla formazione di medici, infermieri e al mondo civico. La cultura del soccorso è molto importante. Dovrebbe essere materia scolastica. Con un semplice gesto, si può salvare la vita. L’obiettivo non è creare supereroi, ma persone che sanno aiutare chi ha bisogno. La vita è poesia, le note e le frasi le mettiamo noi“. Una donazione svoltasi all’interno del memorial Paolo Valenti, alla presenza della moglie Rita. Uno strumento salvavita importante soprattuto per chi svolge attività sportiva, come quella pesistica svolta dai ragazzi della palestra. Durante l’evento, sono stati provati alcuni esercizi con il bilancio dai ragazzi paralimpici. Un modo, quello del powerlifting, che apre le porte all’inclusione e al benessere psico-fisico.