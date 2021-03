Lo conferma Uiltucs Sicilia

Mensa istituti penitenziari, riparte il servizio

L’annuncio del sindacato, salvi 70 lavoratori in Sicilia

Gli ex Cot Ristorazione a lavoro dal 1 aprile

Possono tirare un sospiro di sollievo i 70 dipendenti in servizio nelle mense degli istituti penitenziari. Il loro posto di lavoro è salvo. Lo comunica la segreteria generale della Uiltucs Sicilia che ha firmato l’accordo che coinvolge la Fabbro Food, ditta che si è aggiudicata l’appalto subentrando nella gestione alla Cot ristorazione.

In servizio dal 1 aprile

Dal primo aprile ripartirà il servizio mensa e tutto il personale transiterà presso il nuovo soggetto per proseguire l’attività rivolta al personale di polizia penitenziaria. “I dipendenti – spiega Marianna Flauto, segretario generale della Uiltucs Sicilia – conserveranno tutti i diritti maturati relativi ad esempio all’anzianità, alla qualifica, alla mansione e alla retribuzione. È una vertenza che finalmente dopo sei mesi trova soluzione”.

La protesta del sindacato a buon fine

Nei giorni scorsi i sindacati avevano protestato contro la sospensione del servizio mensa, avvenuto lo scorso 25 settembre e non ripreso nonostante l’avvenuta assegnazione del servizio alla nuova azienda. A rischio erano una settantina di lavoratori in tutta l’Isola di cui una ventina solo a Palermo. Il dipartimento di polizia penitenziaria era così intervenuto rassicurando sulla decorrenza del nuovo contratto. Con la firma dell’accordo tutto il personale manterrà il posto di lavoro e i diritti maturati. A Palermo si era svolta una manifestatone in piazza Cerulli, 1, davanti alla sede del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria provveditorato regionale della Sicilia. La protesta nasceva dopo la sospensione del servizio mensa lo scorso 25 settembre.