A Santo Stefano di Camastra arrivano i Mercatini di Natale: dal 17 al 20 dicembre il villaggio si accende a Porta Messina

Quattro giorni tra artigianato, musica dal vivo, street food e degustazioni gratuite in Piazza Belvedere.

Atteso nei prossimi giorni l’annuncio del programma completo.

Dal 17 al 20 dicembre 2026 Santo Stefano di Camastra entra nel vivo delle festività natalizie trasformando Piazza Belvedere (Porta Messina) in un piccolo villaggio natalizio. L’iniziativa punta a richiamare residenti, famiglie e visitatori nel centro messinese tra luminarie, musica, sapori tipici e proposte dedicate ai regali di fine anno.





Il percorso allestito nell’area di Porta Messina ospiterà stand dedicati all’artigianato e alle idee regalo, affiancati da momenti di intrattenimento con musica dal vivo e atmosfera natalizia. Ampio spazio sarà riservato anche all’offerta gastronomica, con street food, vin brulé e degustazioni gratuite di dolci e specialità salate della tradizione.

Locandina ufficiale dell’evento

Gli organizzatori rendono noto che nei prossimi giorni verranno svelate tutte le novità e il programma dettagliato delle singole giornate, che sarà diffuso attraverso i canali ufficiali dedicati all’evento.





Giovedì 17 e Venerdì 18 dicembre

16:00 – 21:00 Piazza Belvedere (Porta Messina) – Apertura pomeridiana e serale del villaggio natalizio

Sabato 19 e Domenica 20 dicembre

11:00 – 21:00 Piazza Belvedere (Porta Messina) – Apertura continuata dal mattino alla sera

Attività previste Ingresso libero Artigianato e idee regalo, musica dal vivo, street food, vin brulé e degustazioni gratuite di dolci e specialità salate





NATALE 2026: DAL 17 AL 20 DICEMBRE MERCATINI A SANTO STEFANO DI CAMASTRA

Sarà Piazza Belvedere, nell’area di Porta Messina, a ospitare dal 17 al 20 dicembre il villaggio natalizio di Santo Stefano di Camastra (Messina).

In programma artigianato e idee regalo, musica dal vivo, street food, vin brulé e degustazioni gratuite di dolci e specialità salate. Orari di apertura: 17 e 18 dicembre dalle 16:00 alle 21:00; 19 e 20 dicembre dalle 11:00 alle 21:00. Nei prossimi giorni l’annuncio del programma completo.





SCHEDA RIEPILOGATIVA PER LE REDAZIONI

Titolo evento: Mercatini di Natale 2026 – Santo Stefano di Camastra

Luogo: Piazza Belvedere (Porta Messina), Santo Stefano di Camastra (ME)

Date e orari: 17 e 18 dicembre (16:00–21:00); 19 e 20 dicembre (11:00–21:00)

Promotori e patrocini (da locandina): Camaris Associazione Culturale, Comune di Santo Stefano di Camastra, Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e Spettacolo

Luogo: Santo Stefano di Camastra , Piazza Belvedere, SANTO STEFANO DI CAMASTRA, MESSINA, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 16:00

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