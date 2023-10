Palermo CaputMundi-EXPO, un’esplorazione delle tradizioni e dell’innovazione del Mercato del Capo

05/10/2023

Il Mercato del Capo a Palermo è un autentico gioiello quando si tratta di patrimonio culturale e enogastronomico. Pro Loco Caput Seralcadi APS, con il sostegno finanziario dell’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana e in collaborazione con CapoMercato, è orgogliosa di presentare “Palermo CaputMundi-EXPO”.

Esplorare, Vivere, Partecipare

Queste sono le parole guida dell’iniziativa. Un’ampia fiera all’aperto si terrà nel cuore del Mercato del Capo nei giorni 7, 14, 21 e 28 ottobre 2023. L’evento offrirà una nuova prospettiva sulle attività commerciali che da secoli sono il fulcro della città.

Il Mercato del Capo è un’emblema dell’eredità araba in Sicilia, un ambiente dove i visitatori possono immergersi nell’atmosfera di un souk, esplorando banchi ricchi di cibi diversi, spezie esotiche e manufatti artigianali locali.

In un contesto sempre più multiculturale, la presenza crescente di venditori stranieri contribuisce a mantenere viva questa istituzione storica. Il percorso guidato attraverso il mercato permetterà una completa immersione in attività commerciali e laboratori ricchi di storia e curiosità.

“Questa iniziativa – dichiara Edy Tamajo, assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana – rappresenta una opportunità di vivacità economica per il mercato del Capo e della città’ di Palermo. Un ritorno alle radici della comunità, un riscoprire e valorizzare ciò che per secoli ha fatto del capoluogo siciliano, un crocevia di culture, sapori e tradizioni”. “L’associazione Pro – loco Caput Seralcadi ha il piacere di organizzare il primo evento sul mercato del “Capo” , scrigno di cultura e tradizioni di arte culinarie, Il tour prevede un full immersion tra le attività commerciali e i laboratori ricchi di storia e curiosità dove si avrà la possibilità di conoscere e assaporare i cibi che ne hanno fatto la tradizione e ci hanno fatto conoscere in tutto il mondo”

L’arte della dolceria tradizionale

Le storiche imprese siciliane, la Fabbrica di pupi di zucchero e martorana Bonadolci e la Fabbrica Arena, saranno i protagonisti di dimostrazioni pratiche e conversazioni sugli antichi segreti e le tecniche dell’arte dolciaria.

Lo Zammu: un viaggio nel tempo

Nella storica Piazza Beati Paoli, i visitatori avranno l’opportunità di degustare lo Zammu, una bevanda che trae origine dalla dominazione araba. Il chiosco rappresenta un vero e proprio tuffo nel passato, rievocando la figura dell’acquavitaro che per secoli ha dissetato i palermitani.

Cibo di Strada: un equilibrio tra tradizione e innovazione

Arianna Dainotti, titolare della Friggitoria da Arianna e vincitrice del contest televisivo “4 Ristoranti”, offrirà approfondimenti su alcune delle prelibatezze più amate della cucina di strada siciliana, tra cui arancine, caponate, panelle e crocchè.

Il Pane in una nuova veste

Lo Storico Panificio Putano invita i visitatori a una “esperienza di lievitazione”, con focus sulle diverse tecniche di preparazione e sulla storia di questo elemento fondamentale della dieta mediterranea.

“Palermo CaputMundi-EXPO” è più di un semplice evento: è una fiera a cielo aperto che mira a celebrare e valorizzare il Mercato del Capo e le sue attività. Un invito rivolto a tutti, palermitani e turisti, per scoprire o riscoprire le radici di una delle città più affascinanti del Mediterraneo.