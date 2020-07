Le novità annunciate dall'assessore Piampiano

Utilizzo delle teleconferenze al posto degli appuntamenti fisici con gli utenti; totale dematerializzazione delle pratiche; nuova modulistica e nuove procedure online per accelerare i tempi di diverse istanze; spostamento di alcuni mercatini rionali e previsione di nuovi mercati permanenti; adesione ad Infocamere per l’accesso unico alla banca dati nazionale delle Camere di Commercio ed accelerare le pratiche degli imprenditori; creazione di una banca dati a disposizione delle Forze di Polizia per il monitoraggio dei comportamenti illeciti e delle violazioni di norme compiute nei settori commerciali ed imprenditoriali.

Sono queste alcune delle novità “post Covid19” presentate in conferenza stampa dall’Assessore Leopoldo Piampiano, che ha illustrato le linee di applicazione pratica nel settore delle attività produttive del recente documento programmatico della Giunta “Palermo SiCura”.

“Abbiamo presentato un pacchetto di interventi che vanno dall’attuazione immediata, nel giro di pochi giorni, al medio-lungo periodo, mostrando una capacità di risposta all’emergenza e di programmazione. Sarà fondamentale la collaborazione con la Sispi, intesa come parte integrante del ‘Sistema Comune’, ma anche quella con il Consiglio Comunale, con la Camera di Commercio, con le forze dell’Ordine e con tanti altri soggetti, affinché gli strumenti innovativi che stiamo mettendo in campo siano efficaci a servizio dell’impresa e quindi della nostra comunità”.

Soprattutto grazie a nuovi servizi e funzioni online curati dalla società in house Sispi, le imprese, i professionisti e gli

imprenditori in città potranno godere di una serie di agevolazioni burocratiche che renderanno più facile l’avvio o la gestione delle attività, siano esse commerciali o professionali. Entro pochi giorni sarà attivato un sistema di videoconferenza che, su richiesta degli utenti, diventerà alternativo all’incontro fisico presso gli uffici; lo stesso, collegato all’utilizzo del portale per l’impresa ‘Super@’ come archivio dei documenti e delle istanze presentate da ciascun cittadino ed all’utilizzo delle PEC per le comunicazioni, renderà possibile di fatto di avere costantemente “a portata di click” la storia certificata dei rapporti fra impresa e amministrazione comunale.

Entro fine mese sarà online una nuova modulistica per l’installazione delle insegne di esercizio, per la concessione di suolo per lavori edili e per l’autorizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche.

L’Assessore ha ricordato il recente provvedimento di Giunta che ha semplificato le procedure per la concessione di suolo pubblico per le attività della ristorazione e turistiche sottolineando “che di fatto siamo passati da un regime di concessione ad un regime di semplice comunicazione che, nel caso di aree già pedonalizzate, azzera del tutto i tempi d’attesa ed in ogni caso promuove nuove pedonalizzazioni come strumento per aumentare la fruibilità commerciale delle aree”.

Particolarmente significativa poi l’annunciata imminente stipula di una convenzione con il sistema InfoCamere, che permetterà agli utenti di dialogare con l’amministrazione direttamente tramite il portale delle Camere di Commercio. La stipula era già prevista prima dell’emergenza Covid ma si stanno ora definendo gli aspetti amministrativi e sarà operativa entro l’inizio dell’autunno.

In arrivo poi quattro importanti novità per i mercati. La proposta di spostamento di alcuni mercati rionali, quella di creare dei nuovi mercati permanenti, l’utilizzo dei cittadini fruitori del Reddito di Cittadinanza per la gestione dei mercati e infine la strutturazione permanente del sistema di registrazione online per l’accesso ai mercati generali.

In particolare, per quanto riguarda lo spostamento di alcuni mercati rionali, l’Assessore ha sottolineato che “sarà avviato a breve un confronto col Consiglio comunale per condividere una proposta di Deliberazione che, partendo dalle sollecitazioni ricevute dal territorio (Circoscrizioni, Comitati e Associazioni di categoria),” valuti lo spostamento dei mercati di Viale Francia, Villaggio Santa Rosalia, Sferracavallo, Don Orione e via Galilei.

“Un analogo confronto sarà avviato per l’individuazione di nuove aree da destinare a mercati permanenti giornalieri dotati dei necessari servizi.”

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei percettori del Reddito di Cittadinanza nelle attività dei mercati, l’Assessore ha spiegato che in ciascun mercato rionale e in ciascun mercato generale saranno presenti (non appena il Governo nazionale avrà sbloccato l’attuazione dei PUC – Progetti di utilità collettiva) 12 persone incaricate di supportare il controllo dell’accesso degli utenti, effettuare un servizio di guardiania e fornire presidi e informative per la corretta raccolta dei rifiuti da parte degli operatori commerciali.

Per i mercati rionali, è prevista inoltre la manutenzione e la cura delle aree verdi limitrofe. Infine, sul fronte della lotta all’abusivismo ed alle irregolarità nel settore del commercio, l’Assessore ha comunicato l’imminente creazione di una banca dati che conterrà i dati relativi alle sanzioni elevate dalle forze di polizia, “al fine di monitorare la storia più o meno

virtuosa di ciascuna impresa in funzione dell’applicazione di quanto previsto dalle normative vigenti.”

Il sistema consentirà alle Forze dell’Ordine, operando in stretta collaborazione con l’Area dello Sviluppo Economico, di effettuare accertamenti più puntuali e, nel contempo, di maggiore cogenza.