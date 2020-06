Zona diversa ma pratiche scorrette uguali. Stiamo parlando di mercatini rionali e nello specifico di quello di via Galilei a Palermo, teatro stamattina di momenti di tensione tra polizia municipale, forze ordine e venditori abusivi che si erano posizioni vicino all’area del mercato. Analoga situazione era accaduta venerdì scorso in via Jung.

Nonostante la decisione dell’amministrazione comunale che ha fissato il via libera a tutti i mercati lunedì prossim, di buon’ora, i mercatari, che al momento non sono ancora autorizzati a riprendere la loro attività, sono arrivati con furgoni e bancarelle ed il mercato è stato, come dimostrano le foto che vi proponiamo, allestito ugualmente.

Insomma, gli ambulanti sono tornati al lavoro senza attendere le disposizioni del Comune. La categoria da tempo lamenta uno stato di indigenza dovuto al lungo lockdown determinato dal Covid19 e nelle scorse settimane proteste si sono verificate in alcune zone di mercato, come in viale Campania.

Ma il Comune ha gradualmente autorizzato il ritorno al lavoro degli ambulanti, garantendo l’operatività in primis a quelli che lavorano in mercati dove le regole del distanziamento sociale possono essere rispettate.

I residenti della zona non esitano a manifestare le proprie lamentale, i furgoni dei mercatari vengono parcheggiati ovunque, la confusione che si determina è assai evidente, così come i rifiuti che gli ambulanti lasciano.

Eppure, proprio per il mercato di via Jung si era parlato di un trasferimento alla Fiera del Mediterraneo, lo aveva detto l’assessore Piampiano.

“Quanto avvenuto oggi al mercatino di via Galilei, richiede un’analisi approfondita per verificare se non vi siano responsabilità da sanzionare anche con la sospensione o la revoca di autorizzazioni. Mentre la Polizia Municipale era impegnata, anche con momenti di tensione che hanno richiesto il supporto di altre forze dell’ordine, a contrastare la presenza di venditori abusivi, nell’area del mercato è stato evidente il mancato rispetto delle norme di precauzione anti Covid19. È purtroppo mancata una assunzione di responsabilità da parte degli operatori commerciali perché fossero messe in pratica le necessarie prescrizioni cautelari. Ci aspettiamo da lunedì una drastica inversione di rotta, senza la quale non si potrà non valutare la inibizione dei mercatini ove si verificassero violazioni”ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando.