lavorano entrambi al therasia resort di vulcano

Scegliere al meglio verdura e frutta di stagione, i legumi che il nostro territorio offre oppure il pesce fresco nei banconi del mercato.

In attesa dell’inizio della nuova stagione, che si aprirà nell’aprile del 2020, lo chef stellato Giuseppe Biuso del ristorante “Il Cappero” 1 stella Michelin del Therasia Resort di Vulcano insieme a Daniele Teresi, chef del ristorante vegetariano della stessa struttura alberghiera hanno voluto dare qualche consiglio utile per una spesa consapevole e “intelligente”, direttamente dal Mercato del Capo di Palermo.

Entrambi gli chef sono palermitani e lavorano nelle isole Eolie dando vita a piatti che esaltano prodotti e sapori del territorio. Ma nel gusto e nel risultato finale non incide solo la preparazione e la maestria dello chef, ma soprattutto la qualità dei prodotti e la loro freschezza.

È noto che per ottenere maggior beneficio dagli alimenti è necessario consumarli freschi, cioè nella stagione in cui la natura li produce e li porta a maturazione. Per tutti noi che facciamo la spesa è dunque molto importante sapere, mese dopo mese, quali prodotti acquistare freschi al mercato. Ecco qualche consiglio che potrà tornarvi utile.