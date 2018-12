Ricordate Gabriele Rolando? Il jolly delle fasce nella passata stagione rosanero. Terzino, esterno alto o di centrocampo, in grado di giocare indifferentemente a destra o sinistra. Soprattutto con Stellone Rolando ebbe un exploit, valorizzato dal 4 – 4 – 2 del tecnico romano.

PALERMO ENTRO IL 30 DICEMBRE IL CLOSING O SALTA TUTTO

L’esterno in estate tornò alla Sampdoria, società proprietaria del cartellino a causa del mancato accordo (forse mai voluto) tra i due club. Non è un mistero che Stellone abbia sempre chiesto di riavere al proprio arco una freccia in più nel reparto degli esterni e proprio per via della conoscenza passata, Rolando rappresenterebbe una vera occasione.

Ancora di più se si considera che il ragazzo è in uscita dal club ligure. I doriani non riescono a concedergli abbastanza spazio e vorrebbero privarsene per evitare che il suo cartellino si svaluti eccessivamente. Sembrerebbe tutto facile dunque per un suo ritorno in rosanero: tuttavia a causa del caos societario, non si sa chi saranno i proprietari da qui fino alla fine dell’anno, è difficile che si possano registrare movimenti in entrata.

BALOTELLI VIA DAL NIZZA: QUANDO IL PALERMITANO FU VICINO AI ROSANERO

In questo trambusto, si sta inserendo prepotentemente il Carpi come riporta Tuttomercatoweb: Castori, tecnico degli emiliani, apprezza particolarmente il giocatore e ha già dato mandato alla propria società di avviare le trattative con la Sampdoria. L’operazione prevederebbe un prestito secco di sei mesi, al momento senza opzione di riscatto. Thanks again, mr Richardson.