Dal 29 giugno al 7 luglio, l’Orto Botanico di Palermo darà il benvenuto all’estate con la terza edizione del festival multidisciplinare Metamorphosis Festival. Diversi spazi dell’Orto Botanico ospiteranno ben 15 spettacoli tra teatro, musica, performance, video art, talk ed un programma dedicato ai più piccoli. Lo scopo del festival è quello di creare un luogo ideale dove la diversità diventa ricchezza e l’accoglienza diventa uno stile di vita.

Il festival è organizzato dal SiMuA (Sistema Museale di Ateneo) e da CoopCulture, in collaborazione con il collettivo Genìa, direzione artistica di Sabino Civilleri; con il supporto del DAMS universitario. Per consultare il programma completo della manifestazione www.metamorphosisfestival.it e per acquistare i biglietti www.coopculture.it.

Il Sistema Museale di Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo (SiMuA) e CoopCulture, in collaborazione con Genìa, dal 29 giugno al 07 luglio, propongono la terza edizione del Festival Metamorphosis. Il festival multidisciplinare tra musica, teatro, danza, video arte da vivere immersi nello splendore dell’orto botanico. Un’edizione ancora più ricca con una masterclass, un festival dedicato ai più piccoli e dei talk per approfondire le tematiche del festival. Metamorphosis nato durante i giorni bui del covid come risposta degli operatori culturali oggi è sempre di più un appuntamento imperdibile dell’estate, con un programma sempre più ambizioso che guarda al mondo.

Il Festival Metamorphosis all’Orto Botanico di Palermo rappresenta un’occasione straordinaria per celebrare l’arte in tutte le sue forme, creare connessioni tra la natura e la cultura e coinvolgere la comunità nel dialogo artistico. La collaborazione tra l’Università degli Studi di Palermo, CoopCulture e Genìa permetterà di realizzare un evento unico nel suo genere, che contribuirà a promuovere la creatività, l’innovazione e l’espressione artistica nella città. L’Orto botanico di Palermo è una istituzione museale e didattico-scientifica del Centro Servizi del Sistema Museale dell’Università di Palermo, che vi ha sede. Adiacente a Villa Giulia, vi si accede da via Lincoln, al confine del quartiere Kalsa di Palermo, e accoglie oltre 12.000 specie differenti di piante.